Vokietijos rinktinę po pergalės Europos čempionate pasitiko vos virš tūkstančio žmonių

Visgi žemyno čempionų pasitikimas tikrai nebuvo toks, kokio rinktinė sulauktų Lietuvoje, Serbijoje, Graikijoje, Suomijoje ar finalą pralaimėjusioje Turkijoje.
Franfurto miesto pacentryje, mažoje prie banko, remiančio federaciją, pastato esančioje aikštutėje, kurioje stovi ir statula Dirkui Nowitzki, vokiečiai turėjo būti pasitikti itin nepatogiu dirbantiesiems laiku – 11:30 val.
Dėl vėlavusio skrydžio sutikimo pradžia nutolo dviejomis valandomis.
Į rinktinės krepšininkų sutikimą susirinko kiek daugiau nei tūkstantis žmonių, praneša vokiečių sporto gigantas BILD.
Mini ceremonija prasidėjo 13:26 val., o 15 val. krepšininkai jau sėdo į autobusą ir važiavo savais keliais.
„Tai neįtikėtina. Todėl ir žaidžiame krepšinį, – nepaisant nepernelyg didelės minios Frankfurte teigė čempionato MVP tapęs Dennisas Schroederis. – Norime įkvėpti žmones žaisti krepšinį ar tiesiog sportuoti. Žmonės čia mūsų laukia, mus palaiko ir rodo meilę – tai man reiškia daug.“
Po pergalės 2023-iųjų pasaulio čempionato Vokietijos rinktinė buvo pasitikta dar nepatogesniu laiku – 10:00 val. Tuomet taip pat susirinko apie tūkstantis žmonių.