Vokietijos rinktinės vyr. treneris – vėl ligoninėje

2025 m. rugsėjo 16 d. 11:29
Lrytas.lt
Vokietijos krepšinio rinktinės vyr. treneris Alexas Mumbru komandos sutikime Frankfurte nedalyvavo. Vietoje to – skrydis į Barseloną.
46-erių specialistui Ispanijoje buvo atlikti papildomi tyrimai po to, kai Rygoje jo dalyvavimą Europos čempionate sustabdė staiga užklupusi infekcija. Dėl jos A.Mumbru komandai padėjo tik nuo atkrintamųjų, o vyr. trenerio vairą iš jo perėmė asistentas Alanas Ibrahimagičius.
Pasako „Mundo Deportivo“ žurnalisto Jose Ignacio Huguet, daktarai buvo nustebę, kaip ispanų treneris sugebėjo atlaikyti per paskutiniąsias dienas jį užklupusį krūvį. Buvo nuspręsta A.Mumbru hospitalizuoti.
Treneris ligoninėje praleis dar bent dvi savaites.
Po šio periodo treneriui bus operacijos metu pašalinta tulžies pūslė, kad būtų išvengta galimų komplikacijų ateityje.
Alexas MumbruVokietijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
