„Dėl to meldžiuosi kiekvienais metais“: „Žalgirio“ naujokas atskleidė gimimo dienos palinkėjimą sau

Po antradienį surengtos pirmos žalgiriečių treniruotės Londone mintimis su „Žalgiris TV“ dalijosi Nigelas Williamsas-Gossas, tądien kaip tik šventęs savo 31-ąjį gimtadienį.
„Sveikatos. Tik sveikatos. Visiems to paties. Labai svarbu, kad išliktume visi sveiki. Dėl to meldžiuosi kiekvienais metais“, – apie palinkėjimą dar vieniems savo gyvenimo metams kalbėjo amerikietis.
Prieš „Žalgirio“ treniruotę Londone žaliai baltų žaidėjai ir personalas susimatė su „Lions“ klube dirbančiais lietuviais – vyriausiuoju treneriu Tautvydu Saboniu, treneriais Vytautu Pliauga ir Gintaru Krapiku bei sporto direktoriumi Martynu Purliu. N.Williamso-Gosso teigimu, toks ryšys tarp komandų rungtynes pavers smagiomis.
„Įdomu, kad „Lions“ trenerių štabas persikėlė čia iš praėjusių metų „Žalgirio“. Tai yra šaunus atsiradęs ryšys tarp jų ir mūsų komandos. Tam ir yra priešsezoninės rungtynės, kad galėtum turėti tokių akistatų. Žaisime prieš augančios naujos jėgos Europoje atmosferą. Bus smagios rungtynės“, – tikino N.Williams-Gossas.
Žalgiriečiams rungtynės su „Lions“ bus dar viena puiki proga stiprinti tarpusavio ryšius aikštėje. Pagrindinės sudėties žaidėjams, išskyrus Maodo Lo ir Dovydą Giedraitį, tai bus jau antroji proga ikisezoniniame rungtynių cikle žaisti tarpusavyje.
„Kalbant nuoširdžiai, tai tik antros mūsų rungtynės su beveik pilna sudėtimi. Prieš pirmas sezono rungtynes turėsime tik vieną treniruotę. Laikas bėga labai greitai. Manau, kad visi mūsų komandoje turi aukštą krepšinio IQ ir greitai perkanda dalykus. Smagu bus rytoj turėti dar vienų rungtynių tarpusavyje patirtį, reikia tęsti dalykus“, – teigė gynėjas.
Anot N.Williamso-Gosso, dabartiniame pasiruošimo sezonui cikle svarbiausia susikurti gerus įpročius aikštėje.
„Turime susikurti savo įpročius. Treneris iš mūsų reikalauja specifinių dalykų. Jis prašo tų pačių dalykų per rungtynių medžiagos peržiūras, treniruotes. Turime kaskart pasirodę aikštėje būti dar geresniais. Eurolyga artėja labai greitai, turime būti pasiruošę“, – pasakojo N.Williamsas-Gossas.
Londone vyksiančias rungtynes komentuos aukščiausio lygio patirtį turintis komentatorių duetas: Karolis Tiškevičius ir Augustas Šuliauskas. Dar prieš rungtynes Insiderių lauks specialūs reportažai iš Londono, o rungtynių metu komentatoriai atsakys ir į sirgalių siunčiamus klausimus.
