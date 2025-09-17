Internete – audrą sukėlęs Turkijos žvaigždės įrašas: vėliau teko viešai atsiprašyti

Po šios dvikovos ryškiausia Turkijos rinktinės žvaigždė Alperenas Šengunas socialinėje erdvėje nusprendė pasidalinti įrašu, kuris sukėlė įsiūtį graikų stovykloje.
Jis pasidalino nuotrauka, kurioje buvo prierašas: „Ar jums jūros oras nepadeda?“.
Šie žodžiai – Turkijoje bei Graikijoje žinomos dainos apie 1922-ųjų Smyrnoje kilusį pajūrio gaisrą, kuriame ypač nukentėjo graikai, o Turkija šį gaisrą sieja su Izmiro miesto išvadavimu.
Praėjus kelioms dienoms 23-ejų „Houston Rockets“ krepšininkas nusprendė atsiprašyti graikų.
„Mano įrašas po rungtynių su Graikija buvo komunikacijos klaida. Jaučiu didelę pagarbą Graikijos žmonėms. Niekada neturėjau tikslo jų įžeisti“, – rašė naujai iškeptas Europos vicečempionas.
Primename, kad Europos krepšinio čempionato finale Turkija nusileido Vokietijai, o Graikija pasidabino bronzos medaliais.