Internete – audrą sukėlęs Turkijos žvaigždės įrašas: vėliau teko viešai atsiprašyti

2025 m. rugsėjo 17 d. 07:05
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę pasibaigusiame Europos krepšinio čempionate aistros virė ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Bene geriausiu to įrodymu tapo turkai, kurie neslėpė didžiulio džiaugsmo po pusfinalyje pasiektos triuškinančios pergalės prieš Graikiją (94:68).
Po šios dvikovos ryškiausia Turkijos rinktinės žvaigždė Alperenas Šengunas socialinėje erdvėje nusprendė pasidalinti įrašu, kuris sukėlė įsiūtį graikų stovykloje.
Jis pasidalino nuotrauka, kurioje buvo prierašas: „Ar jums jūros oras nepadeda?“.
Šie žodžiai – Turkijoje bei Graikijoje žinomos dainos apie 1922-ųjų Smyrnoje kilusį pajūrio gaisrą, kuriame ypač nukentėjo graikai, o Turkija šį gaisrą sieja su Izmiro miesto išvadavimu.
Praėjus kelioms dienoms 23-ejų „Houston Rockets“ krepšininkas nusprendė atsiprašyti graikų.
„Mano įrašas po rungtynių su Graikija buvo komunikacijos klaida. Jaučiu didelę pagarbą Graikijos žmonėms. Niekada neturėjau tikslo jų įžeisti“, – rašė naujai iškeptas Europos vicečempionas.
Primename, kad Europos krepšinio čempionato finale Turkija nusileido Vokietijai, o Graikija pasidabino bronzos medaliais.
Turkijos vyrų krepšinio rinktinėGraikijos krepšinio rinktinėEurobasket 2025

