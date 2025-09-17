LKL nuostolius atskleidęs R. Milašius lieka ambicingas: „Galimai grįšime prie 12 klubų“

„Netekome 3 komandų. Nacionalinės krepšinio lygos nugalėtojas neateina, Gediminas Žiemelis paskutiniu momentu paskelbia, kad sustabdo klubo veiklą ir Mažeikiai gal kovo mėnesį pranešė, kad čempionato kitąmet netęs, nes savo įsipareigojimų neįvykdė, nes neturėjo arenos. Tai yra skaudi netektis“, – teigė R. Milašius.
Praėjusiame sezone paskutinėje vietoje likęs Mažeikių „M Basket“ dėl finansinių sunkumų ir negalėjimo varžytis su stipresnėmis komandomis nusprendė pasitraukti iš stipriausio šalies krepšinio čempionato, Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionai „BC Telšiai“ ir vicečempionai Vilkaviškio „Perlas Go“ atsisakė keltis į aukštesnę lygą, o G. Žiemelis nusprendė laikinai sustabdyti Vilniaus „Wolves“ komandos veiklą.
Šios netektys R. Milašių ir LKL paliko su 8 komandomis. Buvo dėtos visos pastangos surasti dvi papildomas komandas, tačiau artėjantį sezoną išvysime tik 1 naują klubą – „Gargždai Basketball“.
Pastaroji patirtis LKL su Gargždais nebuvo maloni. Klubas nuolatos kovojo su finansiniais sunkumais, o galiausiai sustabdė savo veiklą dar sezono metu ir pasitraukė neatsiskaitęs su treneriais ir žaidėjais.
Lygos prezidentas paaiškino, kodėl taip stipriai norėjo sugrįžtančio klubo į Gargždus ir patikino, jog jau už kelių metų galime turėti itin pajėgią komandą.
„Su vietinių gargždiečių pagalba pavyko surasti tikrai padorius žmones. Tai yra labai svarbu. Kuomet ateina iš NKL žmonės, mes jų dažniausiai nepažįstame. O dažniausiai tai būna vienas žmogus. Su jais kuomet kalbi, jie pripasakoja pasakų ir tu jomis patiki.
Taip buvo ir su „Gargždais“. Tai yra žmonės, kurie darbą atlieka blogai ir jiems yra ne vieta LKL, dėl to tas klubas numirė.
Aš dariau visas pastangas, kad klubas Gargžduose atgimtų. Turite suvokti, jog tai yra miestas prie miesto – Klaipėdos, finansiškai labai pajėgus, aplinkui yra didelės įmonės ir manau per 2–3 metus Gargždų biudžetas bus iki 2 milijonų eurų“, – teigė LKL prezidentas.
Visgi LKL žais 9 komandos, nors iš anksto buvo planuota, jog rungtyniaus 10 klubų, tad automatiškai lyga negali įgyvendinti visų savo įsipareigojimų rėmėjams ir transliuotojams.
R. Milašius įvardijo sumą, kurios lyga neteko praradusį vieną komandą, tačiau įvardijo, kokiu būdu sieks išvengti dar didesnių nuostolių.
„Gal kokius 200 tūkstančių, jeigu žiūrint pinigais, – prarastą sumą įvardijo lygos vadovas. – Tai yra transliacijų kiekis. O gelbėdami kitus kontraktus bandysime su mūsų klubais, kurie nežaidžia Europoje, galimai padaryti turnyrėlį po KMT. Ten būtų pinginis prizas, taurės, medaliai ir panašiai.“
Lygoje išliks 4 ratų sistema, kas reiškia, jog kiekvienas klubas su kitu šį sezoną susitiks mažiausiai 10 kartų.
Dalis krepšinio žmonių svarsto, ar tai yra normalu ir ar nereikėtų mažinti šio skaičiaus, tačiau tuomet R. Milašius suabejojo, ar mes galime sakyti, jog turime profesionalią lygą.
„Televizija moka už rungtynes. Galbūt yra kas pasiskundžia dėl rungtynių kiekio, bet tai yra tik „Žalgiris“. „Rytas“ turi nedaug rungtynių Europoje, Europos taurės komandoms prisideda 18 rungtynių.
Bet tai irgi nėra skaudu. Sudėkite viską ir gausite apie 60 rungtynių. Tuomet kitas klausimas – čia profesionali lyga ar neprofesionali? Suskaičiuokite, už ką krepšininkams per mėnesį mokėti po 10 tūkst. eurų?
Klubas su žaidėju kontraktą turi pasirašyti 10 mėnesių, o žaidžiame tik 8. Tai už ką mokėtume dar 2 mėnesius?
Mes net ne paskutiniai baigiame čempionatą. Visos stipriausios lygos baigia vėliau. Galite pasižiūrėti – italai, ispanai ir vokiečiai baigia po mūsų. Šiemet planuojame baigti birželio 15 dieną“, – iš savo pusės situaciją paaiškino LKL prezidentas.
Taip pat R. Milašius atskleidė du kiek netikėtus faktus. Pirmas – tikimąsi sugrįžti prie 12 komandų LKL.
„Nesakau, kad apsistosime su 10 klubu, – pareiškė R. Milašius. – Galimai grįšime prie 12 klubų. Tai priklausys nuo „Wolves“ sprendimų.“
Antras – kitą sezoną tikrai turėsime 10 komandų, tačiau naujokės negalima dar atskleisti dėl politinių dalykų ir regionuose egzistuojančios nesantaikos tarp krepšinio ir futbolo.
„Mes valdybos posėdyje pristatysime savo LKL viziją ir kaip jis turėtų atrodyti. Galiu pasakyti, jog 10 komandos problema sekančiam sezonui jau yra išspręsta. Ji tikrai bus ne iš nacionalinės lygos, bet tai yra darbas. Panašus darbas, koks buvo ir su Gargždais.
Žiūrint į ateitį, regionuose, pavyzdžiui tuose pačiuose Gargžduose, yra aiškus konkurentas – futbolas. Ten yra politiniai vėjai, tik pradedame su kažkuo derybas, kažkas išlenda ir iškart prasideda vidaus kova, kad neįsileistų ar krepšinio, ar futbolo.
Mes su Lietuvos futbolo federacijos prezidentu Edgaru Stankevičiumi esame daug kalbėję ir tikrai vienas kitam netrukdome. Bet yra klubai, kurie ten gyvena ir kovoja dėl to pačio. Nori vaikus pritraukti, yra ir politiniai dalykai. Dėl to atsiprašau, bet kada bus padėtas parašas ir bus tikrai nuspręsta, mes tada ir paskelbsime. Deja, žaisti atviromis kortomis nebegalime, toks yra gyvenimas“, – teigė R. Milašius.
