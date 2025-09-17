LKL prezidentas supranta G. Žiemelio pyktį ant žaidėjų ir sprendimą sustabdyti „Wolves“ klubo veiklą

Birželio 12 dieną Lietuvos krepšinį sudrebino netikėta naujiena. Lyg perkūnas iš giedro dangaus turtingiausias Lietuvos žmogus G. Žiemelis pranešė, jog 2 metams stabdo klubo veiklą.
Liepos 10 dien1 posėdyje LKL Valdyba ir Visuotinis narių susirinkimas bendru sutarimu patenkino „Wolves“ prašymą vieneriems metams sustabdyti klubo narystę asociacijoje Lietuvos krepšinio lyga. Taip pat nuspręsta stabdyti šio klubo 2025–2026 m. „Betsafe-LKL“ čempionato dalyvio licenciją.
Pats G. Žiemelis pranešė, jog krepšinyje taško nededa, o R. Milašius atskleidė, jog su „Wolves“ sugrįžimu būtų vėl bandoma sugrįžti prie LKL 12 komandų modelio.
Pasak lygos prezidento, išimtį sugrįžti komandai priėmė ne jis pats, o kitos LKL komandos.
„Jiems padaryta ne Remigijaus Milašiaus, o klubų išimtis, – teigė lygos prezidentas. – Jie supranta, kad jiems reikalingas stiprus klubas ir jie labai teigiamai priėmė sprendimą ir padarė išimtį, kad klubas galėtų grįžti.“
Eurolygos finalinio ketverto metu su Lrytas žurnalistu Tomu Gustu kalbėjęs G. Žiemelis teigė, jog kuomet nėra rezultatų ir Europos krepšinio struktūra yra itin neaiški, jam nėra tikslo mesti pinigų į židinį.
„Manau, kad NBA žiūri, jog „NBA Europe“ teises galės parduoti į tą pačią JAV rinką. Ir tai tikrai nebus 50 mln. dolerių kontraktas. Asmeniškai galvoju, kad nuo antrų metų jie jau gali gauti 500–600 mln. transliacijų pajamas.
Ir čia bus pagrindinis bei kertinis dalykas – Eurolyga pati pinigų nemoka, į ją bus galima patekti tik už pinigus. Tas chaosas didėja. Mums reikia tik išlaukti, koks žvėris prabėgs miške ir patį geriausią nušauti. Ar didinsime biudžetą? Neturiu tikslo mesti pinigų į židinį.
Čia ta revoliucija (Europos krepšinio) anksčiau ar vėliau įvyks. Išlauksime savo momento, nes tiek pinigų įdėta, viskas gerai išsinagrinėta, pažiūrėsime, kaip viskas vyks“, – į situaciją plačiau žvelgė G.Žiemelis.
Nepraėjus nė mėnesiui po šio interviu verslininkas ir priėmė sprendimą stabdyti klubo veiklą.
LKL sezono pristatymo renginyje su žurnalistais kalbėjęs R. Milašius atskleidė ir dar vieną priežastį, pastūmėjusią turtingiausią Lietuvos žmogų priimti tokį drastišką sprendimą.
„Aš pažįstu Gediminą ir žinau priežastis. Ten yra problema kita – kuomet žmogų skaudina žaidėjai. Kuomet niekas, apart „Žalgirio“, negali suteikti tokių sąlygų. Yra arena, yra ir antra speciali arena, bet žaidėjai nežadžia.
Aš būdamas savininku, kai tavo darbuotojai nenori žaisti krepšinio, galbūt irgi tai priimčiau asmeniškai. Turbūt tai buvo vienintelis Europos taurės klubas, kuris skraidė privačiu verslo klasės lėktuvu, kur gali ištiesti kojas ir t.t. Turbūt geresnių sąlygų nebuvo galima suteikti. Kiekvienam tas pyktis užverda.
Jis yra verslininkas, jis atiduoda save ir nori gauti atgal. Jeigu pažiūrėsite į atlyginimus, kai kurie žaidėjai turbūt buvo pervertinti darbo užmokesčiu. Tokia buvo strategija, bet čia ne apie tai kalba.
Čia yra vidinis Gedimino nusivylimas. Čia ir yra bėda. Ne paslaptis, kad kovą ar balandį pradedamos sudaryti neoficialios sutartys. Tuomet žaidėjai ima save saugoti ir finaliniuose etapuose jie nebežaidžia.
Jie jau žino, kur žais kitą sezoną. Čia kalbant apie geresnius žaidėjus. O tu neįrodysi, kad taip padaryta. Žaidėjas padės tam tikrą dieną parašus ir viskas. Aš manau, tai yra viena priežasčių. Tai yra ne tik Lietuvos problema“, – savo nuomonę pateikė R. Milašius.
Klubo pasitraukimo dieną buvo pranešta, kad kai kuriems krepšininkams vėluoja atlyginimai už gegužės mėnesį, taip pat klubas nevisiškai yra atsiskaitęs ir dėl buto nuomos paslaugų. Buvo pridėta, kad sutartyje numatytos algos ir už birželį, nors klubas savo sezoną jau baigė.
Tačiau kai kurie savęs įvardinti nenorėję klubo krepšininkai 15min žurnalistui Gustavui Kliknai pateikė kitokias šios situacijos versijas. Pasak jų, klubas nėra visiškai atsiskaitęs.
„Aš pasakiau krepšininkams, kad negalite iš manęs šaipytis, negalite šaipytis iš klubo. Mes užlaikėme tuos išmokėjimus turbūt savaitę iki rungtynių su Jonava, bet žaidėjai supranta, kad tie pinigai anksčiau ar vėliau ateis. Gale dienos jie vis tiek viską atgaus ir ta pamokomoji priemonė niekaip nesuveikė“, – kalbėjo G. Žiemelis.
Tuo tarpu R. Milašius neabejoja, jog krepšininkai savo pinigus gaus, kai tik praeis verslininko nusivylimas.
„Ar bus išmokėtas atlyginimas? – svarstė LKL prezidentas. – Praeis vidinis pyktis. Žinau, kad pinigai yra sąskaitoje. Reikia tik leidimo ir paspausti vieną mygtuką.“
