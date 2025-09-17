Lrytas Premium prenumerata tik
Lukas Lekavičius įvertino Lietuvos rinktinės pasirodymą Europos čempionate

2025 m. rugsėjo 17 d. 10:01
Lrytas.lt
Ne vienerius metus Kauno „Žalgirio“ ekipoje praleidęs Lukas Lekavičius vėl ragaus legionieriaus duonos. 31-erių gynėjas sukirto rankomis su Graikijos Atėnų AEK klubu.
Prieš sezono startą lietuvis bendravo su vietos žiniasklaida, kuriai įvertino Lietuvos rinktinės pasirodymą pradėjusią savaitę pasibaigusiame Europos čempionate.
„Su visomis traumomis, manau, kad užimta penktoji vieta yra gerai. Žinoma, visi tikisi medalių, bet su turimomis problemomis, manau, pasiekėme gerą rezultatą“, – samprotavo L.Lekavičius.
Primename, kad Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos rinktinė pirmenybių ketvirtfinalyje 76:87 nusileido Graikijai, kuri vėliau pasidabino bronzos medaliais.
„Graikija buvo geresnė komanda. Joje žaidžia vienas iš geriausių pasaulio žaidėjų, gera ir protingai žaidžianti ekipa. Kad jie mus įveikė yra visiškai normalu, jie buvo geresni.
Džiaugiuosi, kad Graikija užėmė trečiąją vietą“, – tęsė lietuvis.
