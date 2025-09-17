Lrytas Premium prenumerata tik
SportasKrepšinis

Lyg užkeiktas: Keenanas Evansas vėl patyrė traumą

2025 m. rugsėjo 17 d. 14:15
Lrytas.lt
Visą praėjusį sezoną dėl traumos praleidęs Pirėjo „Olympiakos“ gynėjas Keenanas Evansas vėl iškrito iš Graikijos klubo rikiuotės.
Skelbiama, kad 29-erių amerikietis prasirengimo ciklo metu susižeidė dešinio kelio girnelę.
Dėl šios priežasties K.Evansas iš Graikijos klubo rikiuotės iškrito apie 20 dienų.
Eurolygos sezonas startuos rugsėjo 30-ąją.
Keenanas EvansasPirėjo OlympiakosEurolyga

