R. Javtoko skandalą šalin vijęs „Kibirkšties“ treneris pasiuntė žinutę krepšinio fanams

Likus savaitei iki svarbiausio sezono mūšio komandą sukrėtė skandalas, kai vienas iš ekipos vadovų Robertas Javtokas populiarioje tinklalaidėje nepagarbiai atsiliepė apie vieną iš komandos žaidėjų Kamilę Nacickaitę-van der Horst, komentuodamas ir apie jos ankstesnius santykius, ir apie jos dabartinį vyrą.
Aštriai į situaciją sureagavo ir pati žaidėja, buvusio krepšininko žodžius pavadinusi rasistiniais ir seksistiniais, situacija iššaukė ir krepšinio visuomenės reakciją. Netrukus buvo pranešta, kad R.Javtokas klube nebeužims jokių pareigų
Žvelgdamas į artėjančias rungtynes komandos vyriausiasis treneris Vilius Stanišauskas stengėsi neakcentuoti neseniai klubą palietusio skandalo.
„Labai nenorėjau į tai akcentuotis. Norėjau, kad mes kaip treniravomės, taip ir treniruotumės. Labai nenoriu apie tai kalbėti, ypač kai rytoj laukia labai svarbios rungtynės“, – trumpai į žurnalistų klausimą apie R.Javtoką atsakė treneris.
Prie ekipos neseniai prisijungė iš 3x3 Europos taurės čempionato grįžusi Justina Miknaitė, kurią V.Stanišauskas gyrė kaip puikiai pasiruošusią. „Kibirkštyje“ po praėjusio sezono – daug pokyčių, todėl V.Stanišauskas akcentavo, kad dabar svarbiausia yra koncentruotis tik į krepšinį ir dvikovą atrankoje į moterų Eurolygą.
Treneris kvietė atvykti kuo daugiau sirgalių į ketvirtadienio dvikovą, kuri prasidės 19:00 val. „Active Vilnius“ arenoje.
– Kokiomis nuotaikomis komanda pasitinka svarbią dvikovą?
– Nuotaikos darbingos. Turėjome turnyrą savaitgalį. Pirmos rungtynės buvo labai lengvos, gal tai ir išmušė iš vėžių, kad antros gavosi sunkesnės. Pradėjome atsipalaidavę, bet gavome gerų pamokų. Turėjome dar tris geras dienas pasiruošimui ir manau, kad būsime tiek pasiruošę, kiek galime geriausiai.
Reikia suprasti, kad sezono startas, kad nemažai naujų žaidėjų, pasikeitęs treneris. Daug naujovių tiek puolime, tiek gynyboje. Automatiškai gaunasi daug sunkiau būti pasiruošus 100%, bet stengiamės ir pažiūrėsime, kaip atrodysime.
– Kiek sudėtinga žaisti tokias rungtynes tokiu ankstyvu sezono metu po daug pasikeitimų vasarą?
– Ką ir paminėjau. Nėra lengva. Norisi įvesti savo taktikas tiek puolime, tiek gynyboje. Aišku, turėjome tą mėnesiuką, bet reikėjo ir fizinio rengimo treniruočių. Tikrai nesame taip pasiruošę, kaip atrodysime sezono eigoje. Vis dėlto tai sezono startas, bet visoms kvalifikacijos komandoms duotas tas pats laikas, kiekviena komanda ruošiasi, kaip gali geriausiai.
– Kiek realūs yra šansai patekti į Eurolygą?
– Nežinau, šansus reikės vertinti po pirmų rungtynių. Žinome komandą, žinome žaidėjas, žinome, kad komanda tikrai yra su didelėmis tradicijomis, daug metų žaidžianti aukščiausiu lygiu ir kovojanti dėl aukščiausių pozicijų. Turi Prancūzijos rinktinės žaidėjų, turi Šveicarijos rinktinės žaidėją, turi WNBA žaidėją galingą. Stipri komanda, žiūrėsime, kaip pavyks.
– Kokia žaidėjų dabartinė sveikatos būsena, ar turite traumų?
– Tų mini traumelių visada yra, bet džiaugiuosi, kad visos žaidėjos, išskyrus gal jaunąją Gabiją, kuri dabar negali sportuoti, sportuoja. Pasiruošimo pradžioje turėjome ir ligų, ir mini traumų, kas išmušė pasiruošimą iš ritmo, bet džiaugiuosi, kad dabar esame visi kartu ir rytoj planuojame startuoti pilnos sudėties. Šiandien ir rytoj dar turime treniruočių. Tikiuosi, kad viskas bus gerai.
– Justina Miknaitė tik neseniai grįžo iš 3x3 kovų, kaip vyksta jos prisijungimas į komandą?
– Justina kažkiek žino mane iš moterų rinktinės, tai taktiškai jai buvo lengviau įeiti tiek dėl gynybos, tiek dėl puolimo. Šiaip grįžo ji geros formos. Ji visada yra tokia žaidėja, kuri aikštelėje ir treniruotėse, ir rungtynėse atiduoda 100% savęs, tai viskas gerai.
– Ar patekimas arba nepatekimas į Eurolygą gali turėti įtakos komandos sudėčiai?
– Žiūrėsime, kaip atrodysime. Žiūrėsime, kaip atrodo ir legionierės, ir vietinės žaidėjos. Mes susirinkome komandą tokią, kuri, tikime, gali žaisti ir kol kas žaidėjomis tikime. Pažiūrėsime, kaip viskas susidėlios.
– Ką šiuo metu prieš mačą akcentuojate žaidėjoms?
– Akcentuojame jų fiziškumą, kiekvienos žaidėjos stipriąsias puses, kas bus labai svarbu žinant, ką jos žaidžia, kaip jas pristabdyti. Akcentuojame, kad jos agresyviai ginasi, taiko agresyvią pikenrolo gynybą. Ruošiamės tam. Norime komandiškai apsiginti ir komandiškai surasti spragų jų gynyboje.
– Kiek išmušė iš vėžių negandos, kurios palietė klubą paskutiniu metu?
– Nežinau, labai nenorėjau į tai akcentuotis. Norėjau, kad mes kaip treniravomės, taip ir treniruotumės. Labai nenoriu apie tai kalbėti, ypač kai rytoj laukia labai svarbios rungtynės.
– Kiek tikitės sulaukti fanų rytoj ir kokią žinutę jiems siųstumėte?
– Nežinau, labai sunku prognozuoti, bet tikimės, kad jų bus tikrai nemažai ir ateis palaikyti, nes reklamos, žinau, yra ir socialiniuose tinkluose, ir televizijoje. Kviečiu vilniečius ateiti palaikyti mus, palaikyti Vilniaus moterų komandą.
