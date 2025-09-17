Triukšmingai lietuvių palaikytas „Žalgiris“ šventė pergalę Londone

Dvikova Londone labiau buvo panaši į akistatą Kaune, nes susirinko nemažai lietuvių su žaliai-balta aprangą ir palaikė žalgiriečius.
Kaip namuose rungtyniavusiam „Žalgiriui“ pirmuosius 4 taškus pelnė Laurynas Birutis (4:4), dvitaškį su pražanga pridėjo Nigelas Williamsas-Gossas, po krepšiu praslydo Sylvainas Francisco – 9:4.
Tarp Deivido Sirvydžio dviejų taiklių tritaškių įsiterpė Edgaro Ulanovo baudos metimas ir Moseso Wrighto dvitaškis po verpstės – 18:13.
E.Ulanovas dar kartą pataikė 1 iš 2 baudų, M.Wrightas dėjo į krepšį (21:17), bet kėlinį sėkmingiau užbaigė „Lions“ – 21:23.
N.Williamsas-Gossas realizavo tik 1 baudą iš 3, bet L.Biručio dvitaškis ir Ąžuolo Tubelio 3 baudų metimai vėl vedė „Žalgirį“ į priekį – 27:23.
S.Francisco rinko 5 taškus, M.Wrightas pridėjo 4 – 36:30. Antrąjį kėlinį uždarė E.Ulanovo ir Igno Brazdeikio taiklūs baudų metimai – 40:37.
Trečiojo kėlinio pradžioje L.Birutis įmetė baudą, N.Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu, o Dustinas Sleva įveikė varžovų gynybą tiek iš arti, tiek ir atakuodamas iš trijų taškų zonos – 48:45.
S.Francisco įmetė tritaškį ir vėliau pasižymėjo prasiveržimu su pražanga – 54:48. Kėlinio pabaigoje Mantas Rubštavičius švystelėjo taiklų tritaškį, M.Wirghtas galingu bloku nutraukė „Lions“ ataką – 57:50.
M.Wrightas dėjo po E.Ulanovo perdavimo, pats „Žalgirio“ kapitonas pridėjo baudos metimą – 60:52. D.Sleva ir S.Francisco didino persvarą iki 10 taškų – 64:54.
M.Wrightas gerai kovojo dėl kamuolių, bet prametė 4 baudas iš eilės, todėl varžovai priartėjo iki 64:63. Visgi paskutinėmis sekundėmis D.Sirvydis ir E.Ulanovas taikliais baudų metimais įtvirtino žalgiriečių pergalę – 68:63.
„Žalgiris“: S.Francisco 15, M.Wrightas 10 (8 atk. kam., 2 per. kam., 4 blk.) , D.Sirvydis 8, L.Birutis 7, E.Ulanovas 7, D.Sleva 7, N.Williamsas-Gossas 6 (4 per. kam.), Ą.Tubelis 3 (8 atk. kam.), M.Rubštavičius 3, I.Brazdeikis 2, A.Butkevičius 0.
„Lions“: J.Williamsas 17 (8 atk. kam.), K.McGusty 15 (3 per. kam.), J.Scottas 11 (7 atk. kam.).
Kauno ŽalgirisLionsTomas Masiulis
