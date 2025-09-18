Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

„Šiaulių“ naujokui – LeBrono Jameso žinutė

2025 m. rugsėjo 18 d. 12:55
Lrytas.lt
Prie Šiaulių „Šiaulių“ prisijungęs buvęs NBA krepšininkas Camas Reddishas sulaukė palaikymo ir didžiausios krepšinio žvaigždės LeBrono Jameso.
Daugiau nuotraukų (1)
Krepšinio naujienų ir populiarinimo puslapis „Swish Cultures“ savo „Instagram“ paskyroje pasidalino C.Reddisho atvykimo į Lietuvą akimirkomis. Po įrašu pakomentavo ir L.Jamesas.
„Patinka!!! Imkis darbo, Killa Cam!“ – komentavo rezultatyviausias visų laikų NBA krepšininkas.
Šešis sezonus NBA praleidęs C.Reddishas stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje vidutiniškai rinko po 8,5 taško ir 2,7 atkovoto kamuolio per rungtynes.
C.Reddisho debiutas su „Šiaulių“ marškinėliais – jau sekmadienį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) dvikovoje su „Gargždais“.
Šiaulių ŠiauliaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)LeBronas Jamesas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.