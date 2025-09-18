„Šiaulių“ naujokui – LeBrono Jameso žinutė

Krepšinio naujienų ir populiarinimo puslapis „Swish Cultures“ savo „Instagram“ paskyroje pasidalino C.Reddisho atvykimo į Lietuvą akimirkomis. Po įrašu pakomentavo ir L.Jamesas.
„Patinka!!! Imkis darbo, Killa Cam!“ – komentavo rezultatyviausias visų laikų NBA krepšininkas.
Šešis sezonus NBA praleidęs C.Reddishas stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje vidutiniškai rinko po 8,5 taško ir 2,7 atkovoto kamuolio per rungtynes.
C.Reddisho debiutas su „Šiaulių“ marškinėliais – jau sekmadienį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) dvikovoje su „Gargždais“.