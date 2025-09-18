Draugiškame turnyre Australijoje – be M. Grigonio žaidusio PAO pergalė prieš „Partizan“

Rezultatyviausias PAO gretose buvo praėjusį sezoną Eurolygos MVP pripažintas Kendrickas Nunnas, pelnęs 21 tašką (5/10 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.) ir išdalinęs 8 rezultatyvius perdavimus. Jo sąskaitoje – 20 naudingumo balų.
Daugiau naudingumo balų graikų klubo sudėtyje surinko tik Omeras Yurtsevenas (16 tšk., 11 atk. kam., 24 naud.).
„Partizan“ komandą į priekį vedė praėjusį sezoną epizodiškai aikštelėje pasirodydavęs Duanas Washingtonas, surinkęs 19 taškų (5/7 trit., 16 naud.). Ekipos naujokas Jabari Parkeris pridėjo 18 taškų (7/12 dvit.) ir 8 atkovotus kamuolius. Dylanas Osetkowskis pelnė 16 taškų.
Paskutinę mačo minutę „Panathinaikos“ pirmaujant dešimties taškų skirtumu Johno Caino vardu pavadintoje arenoje pasigirdo ir sirtakio daina.
Į Australiją dėl nugaros problemų su komanda neskrido Marius Grigonis. „Partizan“ dėl traumų negalėjo padėti Tyrique'as Jonesas, Frankas Ntilikina ir Aleksėjus Pokuševskis.
