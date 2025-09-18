Justės Jocytės klubas iššvaistė didžiulę persvarą ir baigė WNBA sezoną

Vienu metu net 17 taškų skirtumu pirmavusios „Valkyries“ turėtą pranašumą iššvaistė ir galiausiai antrą kartą paeiliui nusileido „Minnesota Lynx“ komandai, kurią į priekį vedė prieš sezoną Eurolygos čempione su Stambulo „Fenerbahce“ tapusi Napheesa Colier, surinkusi 24 taškus.
Nepaisant pralaimėjimo serijoje ir iškritimo iš kovos dėl titulo, „Valkyries“ tapo pirmąja komanda, savo debiutiniame sezone lygoje patekusia į atkrintamąsias.
J.Jocytė savo naujajam WNBA klubui šį sezoną neatstovavo. Vietoje to 19-metė krepšininkė pasirinko atstovauti Lietuvai birželį vykusiame Europos moterų krepšinio čempionate.
Praėjusį sezoną žaidusi Vilerbano „ASVEL“, šiemet lietuvė atstovaus Žironos „Spar“ komandai moterų Eurolygoje.