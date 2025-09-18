LKL teisėjas Gintaras Vitkauskas baigia karjerą

Nuo 2005-ųjų metų Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) teisėjavęs G. Vitkauskas iš viso sušvilpė daugiau nei 650 rungtynių, tarp jų – net 12 LKL finalų. Kolegų ir žaidėjų pripažinimą pelnęs arbitras garsėjo savo profesionalumu ir pagarba rungtynių dalyviams.
„Teisėjavimas man davė labai daug. Pirmiausia išmokė greitai priimti sprendimus, laikytis disciplinos, būti drąsiam, pasitikinčiam bei atsakingam už savo veiksmus. Išsiugdžiau savitvardą ir gebėjimą išlikti ramiu net ir didžiausio spaudimo akimirkomis.
Išmokau gerbti kitus, net ir tada, kai nuomonės išsiskirdavo. Pamačiau daug pasaulio, skirtingų kultūrų bei turėjau garbę susipažinti su daug įdomių žmonių. Tai neįkainojama patirtis“, – sako G. Vitkauskas.
2010-aisiais gavęs FIBA teisėjo licenciją, G. Vitkauskas tapo nuolatiniu tarptautinių rungtynių arbitru. Ilgametis Basketball Champions League (BCL) teisėjas, 2013 m. dirbo Europos moterų krepšinio čempionate (Women EuroBasket), o 2018 m. – FIBA Women EuroCup finale.
Be darbo aikštelėje, G. Vitkauskas reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos krepšinio teisėjų bendruomenės stiprinimo. Jis daugelį metų buvo Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos pirmininkas, taip pat ėjo Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos viceprezidento pareigas.
„Norėčiau matyti daugiau pagarbos teisėjams ir daugiau investicijų į jaunų teisėjų ugdymą. Visos lygos, klubai turi suprasti, kokia svarbi dalis tai Lietuvos krepšinyje. Svarbu, kad sistemoje atsirastų nuolatinės tarptautinės patirties dalijimosi ir mentorystės programos.
Taip pat labai svarbus nuolatinis motyvacinis aspektas – tiek finansinis, tiek moralinis palaikymas. Turime suprasti, kad atėjo kita karta, ir tai, kas veikė anksčiau, dabar jau nebeveikia“, – akcentuoja Gintaras.
Baigdamas aktyvią teisėjo karjerą, G. Vitkauskas palieka ryškų pėdsaką Lietuvos krepšinyje – tiek savo darbais aikštėje, tiek už jos ribų. Tačiau šiandien nuo krepšinio nesitrauks – jis ir toliau yra Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos prezidiumo narys bei FIBA komisaras ir artimiausiu metu sieks tapti FIBA instruktoriumi.
„Teisėjo kelias nėra lengvas – jis atima brangiausią laiką su šeima, artimaisiais ir draugais. Tuo pačiu jis duoda labai daug: padeda augti kaip asmenybei, nuolat tobulėti visomis prasmėmis. Tai kelias, kuris ugdo ne tik gerą specialistą, bet ir stiprią asmenybę. Niekada nebijokite klysti – klaidos yra mūsų kelio dalis.
Teisėjavimas nėra tik taisyklių taikymas, tai – charakterio, psichologijos ir bendravimo menas. Būkite kantrūs, smalsūs, mokykitės iš labiau patyrusių kolegų, bet kartu turėkite drąsos būti savimi. Visada mylėkite krepšinį bei savo darbą“, – pataria Gintaras jauniesiems teisėjams.
Gintaras VitkauskasLietuvos krepšinio lyga (LKL)krepšinio teisėjas
