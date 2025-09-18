Nuostabų pasirodymą surengusi K. Nacickaitė van der Horst: „Geras jausmas laimėti“

Jeigu prieš savaitę Lietuvos krepšinio pasaulį drebino skandalas, kuriame komandos prezidentu tuomet dar buvęs legendinis krepšininkas Robertas Javvtokas nepagarbiai atsiliepė apie 35-erių krepšininkės praeitį ir jos dabartinį vyrą, K.Nacickaitė-van der Horst į aikštelę išbėgo pilna noro įrodyti, kad ji – aukščiausio lygio sportininkė.
Lietuvė buvo rezultatyviausia mačo žaidėja, pelniusi 25 taškus ir pataikiusi net 6 tritaškius iš 9 bandymų. K.Nacickaitė-van der Horst pridėjo ir 5 rezultatyvius perdavimus ir susitikimą baigė su 26 naudingumo balais.
„Kibirkštis“ solidžiai pradėjo rungtynes, tačiau vėliau pradėjo strigti puolime ir leido varžovėms iš Prancūzijos jas prisivyti ir trečiajame kėlinyje aplenkti.
Vis dėlto net 25:11 laimėtas ketvirtasis kėlinys leido Lietuvos komandai po pirmųjų atrankos dvikovos rungtynių prieš atsakomąjį mačą išsinešti net 11 taškų pranašumą.
– Kaip jautiesi po rungtynių?
– Jaučiuosi gerai. Mes visos esame laimingos. Padarėme pirmą didelį žingsnį ir pasiekėme pergalę namuose, kuri buvo labai svarbi, nes išvykoje bus labai sunku žaisti.
– Apie Buržą žinai ne iš nuogirdų. Kas ten laukia?
– Ten laukia tikrai daug žiūrovų ir didelis palaikymas. Jų salėje visada yra sunku žaisti. Kadangi aš pati ten žaidžiau prieš dvejus metus, tikrai didelis palaikymas, užveda ir pačią komandą. Tikrai bus nelengva žaisti kaip priešininkėms.
– Kaip pati jautiesi pirmąjį sezoną „Kibirkštyje“? Pirmasis tavo pasirodymas, ką galvoji apie jį?
– Viskas gerai. Faina sugrįžti į Lietuvą. Tokios lygios rungtynės prieš Buržo komandą, Eurolygos gera komanda. Jausmas geras yra grįžti į aikštelę ir kovoti, ir laimėti.
– Gal galite atskleisti, gal kokius papildus naudojate? Kokia yra paslaptis tiek metų taip žaisti?
– Ne, nėra paslapties. Tiesiog pasiruošimas. Mes visos labai ruošėmės būtent šitoms rungtynėms. Daugmaž žinome komandą, turėjome savo tikslus, turėjome taktikas, ir mes jas ne visiškai išpildėme, bet išplildėme, kiek galėjome, ir gavome gerą rezultatą namie.
– Kaip skamba faktas, kad turite +11 ir esate taip arti Eurolygos?
– Kol kas skamba gražiai, bet žinau, kas laukia ten. Tikrai bus sunku ir reikia toliau koncentruotis, nes mes padarėme tik pusę darbo.
– Lyginant su Europos čempionatu, kuriam ruošėtės paskubomis, kaip skiriasi Jūsų sportinė forma?
– Na nežinau. Toliau stebėkite rungtynes – pamatysite. Savijauta labai gera, viskas yra labai gerai. Tikrai jaučiuosi gerai. Laukiu sezono – ir Lietuvos lygos sezono, ir Eurolygos. Tos rungtynės tikrai svarbios ir mums, ir Lietuvos krepšiniui. Norime atvežti Eurolygą į Lietuvą, darysime viską, ką galime, Prancūzijoje.
– Daug mažų mergaičių stebėjo rungtynes, Danielė Paunksnytė debiutavo Eurolygoje, pelnė savo pirmuosius taškus. Ką galėtumėte pasakyti apie ją ir visas jaunas žaidėjas, nes dar turite ir Gabiją Galvanauskaitę, ir Sintiją Aukštikalnytę?
– Taip! Labai didžiuojuosi mūsų jaunomis žaidėjomis ir tikrai kiekvieną treniruotą duoda mums daug, mes joms daug duodame, jos mokosi iš mūsų. Labai tikiuosi, jos įneš savo to tokio jaunatviškumo, pasitikėjimo, mes joms duosime pasitikėjimo, auginsime tą jaunąją kartą.
– Kaip Jums atrodo visas Lietuvos moterų krepšinio renesansas?
– Smagu žiūrėti, kad keliasi į viršų, kad norime dalyvauti Eurolygoje. Tikrai turime kompetetingą komandą, kad dalyvautume Eurolygoje ir bent jau kovoti su Buržu toliau. Tikrai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad toliau tik kilsime į viršų, kad matysime ir lietuvių žaidėjas, ir kelsime lygį į viršų.
– Kiek pasitikėjimo davė namų pranašumas?
– Daug, tikrai daug. Kaip sakau – mums būtinai reikia kuo daugiau laimėti namuose, nes ten bus sunku žaisti.