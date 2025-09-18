Pasaulio FIBA reitinge Lietuvos rinktinė išstūmė latvius, tačiau didžiausias skrydis priklauso Turkijai

Lietuviai tik ką pasibaigusiame Europos čempionate užėmė penktąją pozicija, o tai garantavo FIBA reitinge devintąją vietą.
Mūsų ekipa aplenkė per dvi pozicijas nukritusius latvius, kurie dabar yra 11 vietoje. Lietuviai savo sąskaitoje turi 702,5 taško.
Reitingo viršūnėje ir toliau išlieka olimpinė čempionė JAV rinktinė, turinti 854,8 taško. Didžiausią šuolį reitinge padarė Europos vicečempionė Turkija, kuri pakilo per 15 pozicijų. Dabar Ergino Atamano kariauna buvo 27-oje vietoje, o dabar užima 12-ąją.
Geriausių pasaulio rinktinių dvidešimtuke yra net 14 komandų iš Europos.
FIBA geriausių rinktinių reitingas:
1. JAV (0)
2. Vokietija (+1)
3. Serbija (-1)
4. Prancūzija (0)
5. Kanada (+1)
6. Australija (+1)
7. Ispanija (-2)
8. Argentina (0)
9. Lietuva (+1)
10. Brazilija (+2)
11. Latvija (-2)
12. Turkija (+15)
13. Graikija (0)
14. Slovėnija (-3)
15. Italija (-1)
16. Puerto Rikas (-1)
17. Suomija (+3)
18. Juodkalnija (-2)
19. Lenkija (-2)
20. Sakartvelas (+4)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas KurtinaitisTurkijos vyrų krepšinio rinktinė
