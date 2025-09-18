Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pasaulio FIBA reitinge Lietuvos rinktinė išstūmė latvius, tačiau didžiausias skrydis priklauso Turkijai

2025 m. rugsėjo 18 d. 18:12
Lrytas.lt
Pasibaigus žemynų čempionatams, FIBA paskelbė naują pasaulio rinktinių reitingą. Pagal naujus reitingus, Rimo Kurtinaičio vedama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pakilo viena vieta aukščiau nei buvo iki tol.
Lietuviai tik ką pasibaigusiame Europos čempionate užėmė penktąją pozicija, o tai garantavo FIBA reitinge devintąją vietą.
Mūsų ekipa aplenkė per dvi pozicijas nukritusius latvius, kurie dabar yra 11 vietoje. Lietuviai savo sąskaitoje turi 702,5 taško.
Reitingo viršūnėje ir toliau išlieka olimpinė čempionė JAV rinktinė, turinti 854,8 taško. Didžiausią šuolį reitinge padarė Europos vicečempionė Turkija, kuri pakilo per 15 pozicijų. Dabar Ergino Atamano kariauna buvo 27-oje vietoje, o dabar užima 12-ąją.
Geriausių pasaulio rinktinių dvidešimtuke yra net 14 komandų iš Europos.
FIBA geriausių rinktinių reitingas:
1. JAV (0)
2. Vokietija (+1)
3. Serbija (-1)
4. Prancūzija (0)
5. Kanada (+1)
6. Australija (+1)
7. Ispanija (-2)
8. Argentina (0)
9. Lietuva (+1)
10. Brazilija (+2)
11. Latvija (-2)
12. Turkija (+15)
13. Graikija (0)
14. Slovėnija (-3)
15. Italija (-1)
16. Puerto Rikas (-1)
17. Suomija (+3)
18. Juodkalnija (-2)
19. Lenkija (-2)
20. Sakartvelas (+4)
