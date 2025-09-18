S. Francisco džiaugėsi fanų palaikymu Londone: „Šiemet galime nuveikti kažką gero“

Po susitikimo vienas žalgiriečių lyderių Sylvainas Francisco, rungtynėse Kauno klubo gretose buvęs rezultatyviausias su 15 taškų savo sąskaitoje, džiaugėsi daugiatūkstantine sirgalių minia Londono „Copper Box“ arenoje.
„Nuostabu, nuostabu. Žinojome, kad bus fanų, bet nesitikėjau, kad jų bus tiek daug. Buvo daug garso, jaučiausi kaip namie. Komanda irgi buvo gera, buvo smagu“, – teigė krepšininkas.
Kitą sezoną Europos taurėje žaisiantis „Lions“ klubas metė rimtą iššūkį „Žalgiriui“, o kova tarp dviejų komandų tęsėsi iki paskutinės minutės.
„Tai – gera komanda. Jie gali kautis. Jų vyrai atletiški, mačas turėjo būti fiziškas, – apie oponentus sakė S.Francisco. – Jaučiau, kad tai mums buvo geras testas, nes kai žaisime su Eurolygos komandomis, viskas bus lygiai taip pat.
Tiesiog turime išsiaiškinti, kaip kontroliuoti kovą dėl kamuolių, jie paėmė daug kamuolių puolime. Kai tai suvaldysime, viskas bus geriau. Antrojoje mačo pusėje geriau padirbėjome gynyboje, taigi viskas gerai.“
Rungtynės Londone buvo viso labo tik antrosios S.Francisco ir kitiems po „Eurobasket 2025“ grįžusiems krepšininkams, iki tol atstovavusiems savo šalių rinktinėms.
„Mes tik ką grįžome, o tie vyrukai, kurie buvo čia, jau žino vieni kitus, turi gerą tarpusavio ryšį. Mums reikia juos pasivyti ir bandyti surasti ryšį su visais. Manau, kad mums reikia keletos dienų ir tiesiog žaisti rungtynes, ir viskas bus gerai. Vaikinai iš tikrųjų yra geri, šiemet galime nuveikti kažką gero. Turime tai padaryti greitai ir būti pasiruošę sezono pradžiai.“