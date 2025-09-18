T. Masiulis po sunkios pergalės Londone: „Dar labai daug reikia“

Debiutinį sezoną kaip vyr. treneris Eurolygoje pradėsiantis T.Masiulis visų pirma džiaugėsi tautiečių palaikymu „Copper Box“ arenoje, kur mačo metu garsiai girdėjo ir palaikymas, ir skanduotės.
„Žinoma, jautėmės [kaip namie]. Ir per televizorių matėsi, kad buvome kaip namuose. Tikrai gausus palaikymas, smagu žaisti prie tiek žiūrovų, smagu ir žaidėjams turbūt žaisti. Tikrai įspūdinga atmosfera buvo, ačiū fanams“, – teigė treneris.
Komandos lyderis Sylvainas Francisco, mače pelnęs 15 taškų, išskyrė, kad priešininkų komanda buvo labai fiziška ir atletiška. Su tuo sutiko ir vyr. treneris.
„Prieš rungtynes tą patį šnekėjome su žaidėjais, kad bus tikrai fiziškos rungtynės, tikrai mums tokių reikia ir džiaugiamės, kad gavome tokį pasipriešinimą. To tikėjomės, nieko keisto. Tikrai norėjau, kad žaidėjai gal daugiau nuo pat pradžių į tą fiziškumą atsakytų fiziškumu. Per daug gal kamuolių nusiėmė, bet šiaip esu patenkintas, kaip mes gynėmės.
Antroje pusėje praleidome 26 taškus – nuo to turime pradėti statyti savo žaidimą. Puolime tikrai yra, ką daryti, bet dabar visi kartu tik trečią dieną sportuojame. Čia normalu, bet svarbu, kad su ta idėja nuo gynybos pradėtume.“
Pasak T.Masiulio, T.Sabonio vadovaujama „Lions“ komanda turėtų turėti sėkmingą sezoną Europos taurėje.
„Tikrai atletiška komanda, gerai surinkta komanda, turi gerą sezoną Londonas ir linkime sėkmės mūsų trenerių štabui“, – teigė jis.
Jau po kelių dienų „Žalgiris“ pradės kovą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezone, kur kauniečių šeštadienį, rugsėjo 20 d., išvykoje lauks dvikova su Jonavos „Jonava“.
T.Masiulis pripažino, kad komanda dar tikrai nėra arti to, kaip jis norėtų, kad ji atrodytų.
„Manau, dar labai daug reikia, bet vis tiek kiekvieną dieną, kaip ir visada sakau, reikia po truputį eiti ir pasiimti iš kiekvienos dienos kažkokių gerų dalykų, kad eitume į priekį. Ir šiandien buvo nesusikalbėjimų su tais žaidėjais, kurie atvažiavo [iš Europos čempionato]. Turėjome tik vieną normalią treniruotę, taip kad viskas eigoje. Skrendame namo, turėsime treniruotę, po to rungtynės. Kiekvieną dieną norime eiti žingsniu į priekį.“