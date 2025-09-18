Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Tel Avive planuojama statyti naują didžiulę krepšinio areną

2025 m. rugsėjo 18 d. 11:07
Lrytas.lt
Tel Avivo „Hapoel“ klubas paskelbė, kad Izraelyje planuojama statyti nauja arena.
Daugiau nuotraukų (1)
„Tel Avivo savivaldybė pranešė, kad skirtas papildomas pusantro milijono šekelių biudžetas naujos arenos – modernios arenos, talpinsiančios 20000 žmonių – planavimui“, – rašo klubas.
„Hapoel“ praėjusį sezoną nuolat kivirčijosi su aktyviausiais savo klubo fanais, mat komandos savininkas Oferis Yannay'us siekdamas gauti daugiau pajamų iš bilietų pardavimų nusprendė perkelti rungtynes iš vos tris su puse tūkstančio fanų talpinančios „Shlomo Group“ arenos į legendinę „Menora Mivtachim“, kurioje žaidžia pagrindinis „Hapoel“ priešininkas Tel Avivo „Maccabi“.
Sėkmingai įvykdžius projektą naujoji arena taptų viena didžiausių arenų visoje Europoje – ją lenktų tik Budapešte esantis „MVM Dome“ ir Sankt-Peterburge stūksantis „SKA Arena“.
„Hapoel“ klubas praėjusį sezoną nugalėjo Europos taurės turnyre ir šiemet pirmąkart organizacijos istorijoje varžysis Eurolygoje. Šį tarpsezonį Izraelio ekipa pasirašė visą šūsnį skambių pirkinių, iš kurių didžiausias – brangiausiu Eurolygos žaidėju tapęs ir po 6 milijonus eurų per sezoną uždirbsiantis Vasilije Micičius.
Tel Avivo HapoelEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.