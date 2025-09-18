Tel Avive planuojama statyti naują didžiulę krepšinio areną

„Tel Avivo savivaldybė pranešė, kad skirtas papildomas pusantro milijono šekelių biudžetas naujos arenos – modernios arenos, talpinsiančios 20000 žmonių – planavimui“, – rašo klubas.
„Hapoel“ praėjusį sezoną nuolat kivirčijosi su aktyviausiais savo klubo fanais, mat komandos savininkas Oferis Yannay'us siekdamas gauti daugiau pajamų iš bilietų pardavimų nusprendė perkelti rungtynes iš vos tris su puse tūkstančio fanų talpinančios „Shlomo Group“ arenos į legendinę „Menora Mivtachim“, kurioje žaidžia pagrindinis „Hapoel“ priešininkas Tel Avivo „Maccabi“.
Sėkmingai įvykdžius projektą naujoji arena taptų viena didžiausių arenų visoje Europoje – ją lenktų tik Budapešte esantis „MVM Dome“ ir Sankt-Peterburge stūksantis „SKA Arena“.
„Hapoel“ klubas praėjusį sezoną nugalėjo Europos taurės turnyre ir šiemet pirmąkart organizacijos istorijoje varžysis Eurolygoje. Šį tarpsezonį Izraelio ekipa pasirašė visą šūsnį skambių pirkinių, iš kurių didžiausias – brangiausiu Eurolygos žaidėju tapęs ir po 6 milijonus eurų per sezoną uždirbsiantis Vasilije Micičius.