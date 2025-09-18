Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vienas skambiausių Madrido „Real“ pirkinių – traumuotas

2025 m. rugsėjo 18 d. 14:34
Lrytas.lt
Šį tarpsezonį į Madrido „Real“ persikėlęs Theo Maledonas – traumuotas.
Ispanų klubas paskelbė, kad prancūzui gynėjui buvo diagnozuota kirkšnies raumens trauma. Žaidėjo sugrįžimo į aikštelę terminas kol kas nėra aiškus.
Praėjusį sezoną iš NBA grįžęs T.Maledonas žibėjo Eurolygoje. Atstovaudamas Vilerbano „ASVEL“ ekipai 24-erių krepšininkas pajėgiausiame Europos turnyre rinko po 17 taškų, 3,5 atkovoto kamuolio, 4,6 rezultatyvaus perdavimo ir 20,6 naudingumo balo.
Pagal renkamus naudingumo balus T.Maledonas Eurolygoje buvo ketvirtas tarp visų žaidėjų.
„Real“ pirmąsias šio sezono rungtynes Eurolygoje žais rugsėjo 30 dieną, antradienį, išvykoje su Bolonijos „Virtus“ komanda.
