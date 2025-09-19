Eurolygos debiutantė visam sezonui prarado traumą patyrusį prancūzą

Numatoma, kad dėl šios traumos krepšininkas praleis didžiąją dalį arba net visą 2025–2026 m. Eurolygos sezoną. Tikslesnė sugrįžimo data paaiškės po operacijos.
Šią vasarą 30-metis 208 cm ūgio centras buvo pakviestas į Prancūzijos rinktinę, kur užpildė dėl traumų išrėtėjusią aukštaūgių grandį.
Europos čempionate vidurio puolėjas vidutiniškai per 20 minučių pelnydavo 8,2 taško, atkovodavo 4,7 kamuolio, atlikdavo 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 11,3 naudingumo balo.
Praėjusį sezoną J. Jaiteh gynė Monako „AS Monaco“ garbę. Eurolygoje jis aikštėje praleisdavo po 15 minučių, per kurias fiksavo 7,5 taško, 4 atkovotų kamuolių, 0,6 rezultatyvaus perdavimo ir 9 naudingumo balo statistiką.
Dubajaus komandai laiko ieškoti pamainos lieka nedaug – pirmosios rungtynės Eurolygoje laukia jau rugsėjo 30-ąją, kai namuose bus priimtas Belgrado „Partizan“.