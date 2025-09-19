Kėdainių ekipos direktorius atskleidė, kodėl priėmė sprendimą pasivadinti „Nevėžis-Paskolų klubas“

Praėjusį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje devintąją vietą užėmusi Kėdainių ekipa rudenį pasitinka su naujuoju vyr. treneriu Laimonu Eglinsku, vasarą komandą papildė septyni nauji krepšininkai, o su dvejais žaidėjai buvo pratęstos sutartys.
Per pastarąjį pusmetį pokyčių būta ir klubo administracijoje – pavasarį komandos sporto direktoriumi tapo neseniai krepšinio karjerą baigęs Artūras Milaknis, o liepos mėnesį klubo direktoriaus kėdę užėmė Vytenį Gulbiną pakeitęs Justas Jankauskas.
Visgi bene daugiausiai sirgalių dėmesio sulaukė žinia, jog klubo vardiniu partneriu tapo tarpusavio skolinimo platforma „Paskolų klubas“, kurią valdo puikius finansinius rezultatus demonstruojanti lietuviško kapitalo fintech bendrovė „NEO Finance“.
Jau pustrečio mėnesio klubo direktoriaus pareigas einantis J. Jankauskas pasidalino mintimis apie būsimą sezoną, tikslus, planuojamas naujoves, esminius iššūkius, pristatė biudžetą bei paaiškino, kodėl priimtas sprendimas pakeisti klubo pavadinimą.
– Justai, perėmėte klubo vairą vos prieš kelis mėnesius. Kokį klubą radote, kaip sekasi naujame darbe ir kaip jaučiatės?
– Radau profesionalus, kurie puikiai dirba savo darbą, nes beveik visi komandos nariai su klubu jau kurį laiką ir gerai žino, kaip veikia klubo struktūra. Tiek Audra Ginelevičienė, tiek Artūras Milaknis yra patyrę savo srities specialistai, todėl įsivažiuoti į darbus nebuvo sunku. Klubas yra augimo stadijoje, turi aiškią ambiciją, norą stiprėti tiek finansiškai, tiek kaip organizacija. Aišku, kartais atrodo, kad viskam, ką norime padaryti, šiek tiek trūksta rankų, tačiau kiekvienas turime aiškias darbo kryptis, atsakomybes ir nuolat bendraujame bei padedame vienas kitam vardan klubo gerovės, todėl atmosfera skųstis tikrai negaliu. Taip pat labai džiugu dėl miesto savivaldybės, kuri aktyviai įsitraukia į klubo veiklas, nes dirbdami kartu galime judėti į priekį kur kas greičiau.
– Kaip jūsų ankstesnės karjeros patirtys padeda dabartinėje pozicijoje?
– Tikiu, kad mano patirtis visapusiškai padeda klubui siekti užsibrėžtų tikslų. Esu dalyvavęs ir bendruomenės kūrimo stadijoje, ir rūpinęsis krepšinio klubais, o taip pat esu dirbęs su krepšinio organizacijomis, kaip rėmėjas ir partneris. Viską sudėjus, manau, kad esu pakankamai pasiruošęs šiam darbui ir nuoširdžiai siekiu kurti vertę tiek klubui, tiek miestui.
– Kaip vertinate klubo augimą pastaruosius kelerius metus?
– Matau aiškų progresą – tai rodo auganti fanų bazė, namų rungtynių lankomumas ir kartu su komanda į išvykos mačus keliaujančių ištikimiausių sirgalių skaičius. Taip pat manau, kad klubas tampa vis artimesniu bendruomenei tiek fanų įtraukimu, tiek dalyvavimu įvairiuose renginiuose, tiek kėdainiškių požiūriu į komandą. Jau nuveiktų darbų kontekste, manau, kad tikslai nesikeičia – turime kryptingai žengti į priekį ir augti kartu su bendruomene.
– Ką jau pavyko nuveikti ir kokius iššūkius spręsti sunkiausia?
– Mano pirmųjų mėnesių klube užduotys buvo susipažinti su komanda, miestu ir jo atstovais, fanų bendruomene, išgirsti ir suprasti juos, o taip pat aiškiai perprasti klubo finansinę situaciją, ją stabilizuoti bei paruošti biudžetą būsimam sezonui. Būtent biudžetą ir laikyčiau didžiausiu iššūkiu, nes per vasarą pasikeitę lažybininkų reklamų ribojimai lėmė sumažėjusį rėmimą, o kelių rėmėjų pasitraukimas turi daug įtakos mūsų finansams.
Partnerių ir rėmėjų paieškos Kėdainiuose nėra lengva užduotis, tačiau aktyviai dirbame, siekdami pritraukti kuo daugiau verslų, kuriems galėtume didinti prekės ženklo žinomumą, o patys – auginti mūsų bendruomenę. Manau, kad šis procesas yra tęstinis ir vyks visą sezoną, todėl partnerių sąrašas prasidėjus sezonui tikrai nebus baigtinis.
– Kalbant apie rėmėjus, paskelbėte keičiantys pavadinimą į „Nevėžis-Paskolų klubas“, kas sulaukė įvairios fanų reakcijos. Kokios šio sprendimo priežastys bei pliusai ir minusai?
– Iš vienos pusės, naujo partnerio suradimas ir prisitraukimas įneša stabilumo klubo valdyme ir finansinėje situacijoje. Iš kitos pusės, mūsų fanų bendruomenės narių tarpe girdėjome nepasitenkinimo dėl to, kaip naujasis pavadinimas skamba. Manau, kad abi pusės yra svarbios. Puikiai suprantu fanus ir bendruomenę, kuriems naujas pavadinimas skamba galbūt kiek neįprastai ar netikėtai, bet labai noriu akcentuoti, jog šiuo metu krepšinio rėmimo rinka nėra labai draugiška, todėl pritraukti naujų partnerių į Kėdainius nėra paprasta užduotis. Žvelgiant į istoriją, mūsų klubą dažniausiai remia mažesni ir vidutinio dydžio miesto ir rajono verslai, o pritraukti šalia Kėdainių esančius didelius verslus yra be galo sunku. Todėl prisitraukus tokią įmonę, kaip „Paskolų klubas“, kuri veikia visos šalies mastu, mano nuomone, yra didžiulis laimėjimas, kuris padės klubui toliau judėti pirmyn kryptingai ir užtikrintai.
– Kaip atrodo klubo biudžetas 2025–26 metų sezonui?
– Šiemet mūsų biudžetas turėtų siekti 1 milijoną eurų. Sportinės dalies – žaidėjų, trenerių, aptarnaujančio personalo – išlaidos sudarys 540 tūkst. eurų, o likusi biudžeto dalis teks klubo logistinėms ir administracinėms išlaidoms bei skolų mažinimui. Pagrindinė mano tarpsezonio užduotis buvo subalansuoti biudžetą, išlaikant jo tvarumą ir tęstinumą, todėl 93 tūkst. eurų skirsime skolų grąžinimui. Užduotis nelengva, bet ilgalaikėje perspektyvoje visas skolas turėtume panaikinti.
– Kokią biudžeto dalį sudaro rėmėjų ir savivaldybės indėlis?
– Kėdainių savivaldybės ir mūsų rėmėjų bei partnerių finansinis indėlis yra be galo svarbus. Kalbant apie skaičius, tai sudaro daugiau nei 70 proc. šio sezono biudžeto, o konkrečiai Kėdainių savivaldybė mums skiria 350 tūkst. eurų, už ką esame labai dėkingi. Tikiu, kad artimiausiu metu savivaldybė sudarys dar geresnes sąlygas sporto rėmimui, kas padės mūsų organizacijai dar sparčiau augti, judėti į priekį ir garsinti miesto vardą.
– Kokius tikslus keliate 2025–26 m. krepšinio sezonui tiek aikštelėje, tiek už jos ribų?
– Komandos sudėtis atsinaujinusi, todėl šią akimirką pagrindinis tikslas yra „susilipdyti“ ir kiekvienose rungtynėse kovoti kaip finale, ginant tiek klubo, tiek miesto garbę. Už aikštės ribų, kaip minėjau, sieksime didinti mūsų bendruomenę ir pritraukti kuo daugiau fanų į komandos rungtynes, todėl vienas iš tikslų ateinančiam sezonui – turėti pilną areną bent keleriose rungtynėse, ko nebuvo jau ne vieną sezoną, net žaidžiant prieš stipriausius klubus.
Taip pat dar aktyviau dirbsime su mokyklomis ir sporto centru. Norime sudominti vaikus krepšiniu ir arenoje kurti atmosferą, kur jie galėtų atvykti tiek su draugais, tiek su šeimos nariais. Tam netrukus pristatysime naują moksleiviams skirtą iniciatyvą, tad sekite naujienas.
Galiausiai, netrukus startuosime su nauja elektronine parduotuve, kurioje sirgaliai galės lengvai įsigyti atributikos ir sirgti už Kėdainius stilingai pasipuošę.
– Kaip vertinate surinktą komandos sudėtį?
– Komandos formavimas visiškai paliktas Artūrui ir trenerių štabui, jie turi biudžetą ir tikslus, pagal kuriuos dirba. Aš šiais klausimais nesikišu, todėl ir reikšti savo nuomonės nebūtų teisinga. Tikiu ir pasitikiu klubo nariais ir jų sprendimais. Matau, kaip aktyviai komanda ruošiasi būsimam sezonui ir laukia pirmųjų rungtynių, kurios vyks namuose. Manau, kad komandos pagrindas buvo suformuotas pakankamai greitai, o šiuo metu vis dar ieškome dvyliktojo žaidėjo. Tiesa, su komanda sezonui ruošiasi daugiau žaidėjų.
– Ar esate patenkintas būsimo sezono tvarkaraščiu?
– Dalinai. Kalbant iš organizacinės, o ne sporto perspektyvos, džiaugiuosi, kad sezono startas numatytas namie prieš Vilniaus „Rytą“, nes įdomus krepšinis sugrįš į Kėdainius nuo pat pirmojo naujo sezono savaitgalio. Antrąjį namų mačą žaisime su Gedimino Petrausko vadovaujamu „Neptūnu“, todėl ankstyvoje sezono stadijoje lauks dar vienerios labai įdomios rungtynės. Be abejo, smagu, kad ir tarpušvenčiu taip pat turėsime intriguojančią dvikovą su Panevėžio „Lietkabeliu“. Kita vertus, vieną iš dviejų namų mačų prieš Kauno „Žalgirį“ žaisime trečiadienį, kas galimai apsunkins galimybes išparduoti areną. Nepaisant tvarkaraščio, tikimės, kad kėdainiškiai aktyviai mus palaikys prieš visus varžovus.
– Ko palinkėtumėte sau, komandai ir nuolat augančiai klubo fanų bendruomenei?
– Sau palinkėčiau kantrybės ir išlaikyti pozityvą viso sezono metu, kad ir kas bebūtų. Komandai palinkėčiau sezono be traumų ir kiekvienose rungtynėse atiduoti save 110 procentų. Na, o mūsų fanams linkiu pasitikėti klubu ir visada išlikti vieningiems, nes visi siekiame to paties – garsinti Kėdainių miestą pergalėmis.