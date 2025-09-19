Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tarpsezonio darbus įvertinęs Š. Jasikevičius: „Vasara nebuvo lengva"

2025 m. rugsėjo 19 d.
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius neslepia, kad Stambulo „Fenerbahce“ komplektacijos darbai šią vasarą užtruko ilgiau nei įprastai, tačiau tai jis vertina kaip natūralią proceso dalį, o ne kaip signalą apie problemas.
Praėjusį sezoną Turkijos klubas išgyveno auksinį laikotarpį – laimėjo Eurolygą, šalies lygą ir taurę.
Vis dėlto komandoje pasikeitė esminiai žaidėjai: išvyko Nigelis Hayes-Davis, Marko Guduričius, Errickas McCollumas, taip pat mažesnį vaidmenį turėję Sertačas Šanli ir Dyshawnas Pierre'as.
Į komandą atvyko Mikaelis Jantunenas iš Paryžiaus, o iš NBA prisijungė Brandonas Bostonas ir Armando Bacotas. Klubas taip pat taikosi į Taleną Hortoną-Tuckerį, turėjusį šešerių metų patirtį NBA.
„Vasara nebuvo lengva, – „beIN Sports“ sakė Š. Jasikevičius. – Dažniausiai sudėtį susidėliojame balandį ar gegužę, tačiau šiemet tai nepavyko.
Aišku, tai nereiškia, kad komplektacija bus geresnė ar blogesnė. Daug dėmesio teko skirti NBA turgui – taip diktuoja rinka. Esame laimingi dėl žaidėjų, kuriuos pavyko prisikviesti, bet kartu reikės stebėti, kaip jie prisitaikys prie europinio krepšinio ir gyvenimo stiliaus. Svarbiausia – kantrybė.“
Pasiruošimo metu „Fenerbahce“ jaučiama didesnė varžovų energija ir dėmesys – kontrolinės rungtynės parodė, kad ekipos dabar mus sutinka su dviguba jėga.
„Turime būti pasiruošę būti taikiniu, nes esame čempionai. Pirmoji pamoka – pamiršti, kas buvo praėjusį sezoną. Taurė jau muziejuje. Tai gali būti sunku, bet tai realybė, su kuria turime susitaikyti“, – pridūrė treneris iš Lietuvos.
Šarūnas Jasikevičius

