Tarpsezonio darbus įvertinęs Š. Jasikevičius: „Vasara nebuvo lengva“

Praėjusį sezoną Turkijos klubas išgyveno auksinį laikotarpį – laimėjo Eurolygą, šalies lygą ir taurę.
Vis dėlto komandoje pasikeitė esminiai žaidėjai: išvyko Nigelis Hayes-Davis, Marko Guduričius, Errickas McCollumas, taip pat mažesnį vaidmenį turėję Sertačas Šanli ir Dyshawnas Pierre'as.
Į komandą atvyko Mikaelis Jantunenas iš Paryžiaus, o iš NBA prisijungė Brandonas Bostonas ir Armando Bacotas. Klubas taip pat taikosi į Taleną Hortoną-Tuckerį, turėjusį šešerių metų patirtį NBA.
„Vasara nebuvo lengva, – „beIN Sports“ sakė Š. Jasikevičius. – Dažniausiai sudėtį susidėliojame balandį ar gegužę, tačiau šiemet tai nepavyko.
Aišku, tai nereiškia, kad komplektacija bus geresnė ar blogesnė. Daug dėmesio teko skirti NBA turgui – taip diktuoja rinka. Esame laimingi dėl žaidėjų, kuriuos pavyko prisikviesti, bet kartu reikės stebėti, kaip jie prisitaikys prie europinio krepšinio ir gyvenimo stiliaus. Svarbiausia – kantrybė.“
Pasiruošimo metu „Fenerbahce“ jaučiama didesnė varžovų energija ir dėmesys – kontrolinės rungtynės parodė, kad ekipos dabar mus sutinka su dviguba jėga.
„Turime būti pasiruošę būti taikiniu, nes esame čempionai. Pirmoji pamoka – pamiršti, kas buvo praėjusį sezoną. Taurė jau muziejuje. Tai gali būti sunku, bet tai realybė, su kuria turime susitaikyti“, – pridūrė treneris iš Lietuvos.