Žiniasklaida: Monake nebežaisiantis D. Motiejūnas sulaukė kitų Eurolygos klubų dėmesio

Kaip praneša Prancūzijos žiniasklaida, lietuviu domisi keli Eurolygos klubai, o kartu su juo komandą paliks ir Nickas Calathesas. Abu jie nėra matomi Vassilio Spanoulio planuose artėjančiame sezone, nepaisant turimų kontraktų.
Praėjusį sezoną, prie ekipos vairo stojus graikui, D. Motiejūnas vaidmuo ženkliai sumenko, o svarbiausių kovų metu lietuvis apskritai beveik neberungtyniavo.
Taip pat išvykimui, ruošiasi ir Lenkijai Europos čempionate atstovavęs gynėjas Jordanas Loydas, kurį vilioja Stambulo „Anadolu Efes“.
D. Motiejūno statistika praėjusiame Eurolygos sezone siekė 6,4 taško ir 3,1 atkovoto kamuolio per kiek mažiau nei 15 minučių.