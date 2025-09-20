„Kibirkšties“ varžovės prieš mačą Vilniuje susidūrė su problemomis: „Turime užsičiaupti ir vykti namo“

„Kibirkštis“ rungtynes pradėjo spurtu 9:2, tačiau leido prancūzėms jas prisivyti, o trečiajame kėlinyje ir aplenkti. Vis dėlto įspūdingas ketvirtojo kėlinio startas, kai lietuvės net 13:0 spurtu perėmė mačo kontrolę, galiausiai Buržo komandą pasiuntė į nokautą.
„Per pirmąsias penkias paskutiniojo kėlinio minutes parodėme veidą, kurio nenorime matyti. Bet taip jau yra, turime su tuo tvarkytis. Pradėjome labai blogai, leidome Kamilei Nacickaitei-van der Horst ir Vilniaus komandai įgauti pasitikėjimo, ypač žaidžiant namuose. Tai – didelė klaida“, – po rungtynių Lrytas teigė „Tango Basket“ komandos treneris Olivier Lafargue'as.
Viena Prancūzijos komandos žaidėjų, Time Pouye, prieš mačą Buržo miesto žiniasklaidos puslapiui „Le Berry Republicain“ teigė, kad vienas iš tikslų bus sustabdyti lietuvių metikes. Visgi prancūzes į neviltį varė būtent Kamilė Nacickaitė-van der Horst, pataikiusi šešis tritaškius iš devynių ir surinkusi 25 taškus bei 26 naudingumo balus.
Dar tris tritaškius pridėjo „Kibirkšties“ legionierė iš Serbijos Andjelina Radič, o daugiau nei 1300 sirgalių palaikoma stipriausia Lietuvos moterų krepšinio komanda tritaškius metė solidžiu 40,9% taiklumu.
„Tuose dviejuose momentuose (pirmojo ir ketvirtojo kėlinių pradžiose – aut. past.) neatrodėme gerai. Galime geriau. Dabar turime užsičiaupti, vykti namo, pailsėti ir treniruotis, kad pasiruoštume antrosioms rungtynėms“, – konkrečiai rėžė Buržo komandos treneris.
Problemos atvykus į Vilnių
Problemos svečiams iš Prancūzijos prasidėjo dar iki susitikimo „Active Vilnius“ arenoje.
Prieš tai turėjusi persėdimą, „Tango Basket“ komanda į Vilnių trečiadienį, rugsėjo 17-ąją, atvyko jungiamuoju skrydžiu apie 15:30 val. Lietuvos laiku. Anksti ryte kelionę pradėjusios krepšininkės tikėjosi pailsėti, tačiau jų planus sutrikdė problemos viešbutyje.
Kaip praneša „Le Berry Republicain“ žurnalistas Philippe'as Baudet, atvykus į komandai paskirtą viešbutį žaidėjoms skirti kambariai dar nebuvo paruošti.
Kambarių viešbutyje dar nebuvo atlaisvinę Rimo Kurtinaičio treniruojamo Baku „Sabah“ klubo, kelias savaites besitreniravusio ir žaidusio draugiškų rungtynių ciklą su Lietuvos komandomis, krepšininkai. Dėl šios priežasties Buržo žaidėjos turėjo laukti net kelias valandas.
„Prancūzijoje viską pradėjome septintą ryte. Tikėjomės pailsėti ir vėliau turėti gerą treniruotę. Kambariai tiesiog nebuvo paruošti. Iki pat treniruotės neturėjome kambarių. Viešbutyje pasilikome dvi ar dvi su puse valandos ir laukėmė kambarių“, – situaciją aiškino O.Lafargue'as.
„Mes negalime šito kontroliuoti. Galime kontroliuoti tik tai, ką darome aikštelėje. Visa tai – tik istorijos, tai – ne mano reikalai. Mano reikalas yra paruošti žaidėjas. Jos nebuvo pasiruošusios.“
Atsakomasis susitikimas Burže
Dviejų rungtynių serijoje „Kibirkštis“ sieks patekti į moterų Eurolygą, kurioje Lietuvos krepšinio komandos nebuvo jau 13 metų nuo tada, kai 2011-2012 m. sezone ten dalyvavo Kauno „Viči-Aistės“.
Kai Vilniaus komandos treneris Vilius Stanišauskas ir K.Nacickaitė-van der Horst džiaugėsi 11 taškų pergale ir jautė šiek tiek nuslūgusį psichologinį spaudimą prieš artėjantį susitikimą rugsėjo 24 dieną, Buržo komandos treneris įžvelgė daug bėdų komandos žaidime.
„Ketvirtajame kėlinyje darėme daug klaidų ginantis greitajame puolime, kovojant dėl kamuolių. Turime viską daryti geriau, jei norime tęsti sezoną Eurolygoje. Turime būti žymiai geresni ir turėti mažiau nuosmukių“, – teigė Prancūzijos ekipos strategas.
„Kibirkšties“ tikslas kitą trečiadienį – nepralaimėti didesne nei 10 taškų persvara. Pergalė arba pralaimėjimas nuo vieno iki dešimties taškų atneštų Lietuvos komandai bilietą į moterų Eurolygą.
„Antros rungtynės bus nauja istorija. Gerai būtų sakyti, kad kausimės, kad atiduosime viską, bet svarbūs yra ne žodžiai, svarbu yra tai, ką darai aikštelėje, – Lrytas teigė O.Lafargue'as. – Mums pasisekė, kad turime antrąjį šansą. Vienu metu mačiau rungtynes be energijos. Dabar galime nuo to pasprukti. Vienuolika taškų, žinome, ką turime daryti antrame mače, bet daug dalykų reikės daryti kitaip“, – teigė 49-erių prancūzas.