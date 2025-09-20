Orai
2025 m. rugsėjo 20 d. 20:45
AEK su dviem lietuviais susitvarkė su Kardicos ekipa
2025 m. rugsėjo 20 d. 20:45
Lrytas.lt
Paskutines draugiškas rungtynes prieš artėjantį sezoną sužaidė Atėnų AEK klubas su dviem lietuviais – Graikijos sostinės ekipa 95:85 nugalėjo kitą aukščiausios lygos klubą Kardicos „Iaponiki“.
Nugalėtojams Dimitris Flionis pelnė 19 taškų, o ketvirtas pagal rezultatyvumą buvęs Mindaugas Kuzminskas prisidėjo 15 taškų. Tuo tarpu Luko Lekavičiau sąskaitoje – 4 taškai.
Pralaimėjusiems Elis Ellisas įmetė 24 taškus.
