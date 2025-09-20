Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Apie sirgalių boikotą paklaustas T. Masiulis išreiškė viltį: nori kuo greitesnio konflikto sprendimo

2025 m. rugsėjo 20 d. 20:37
Lrytas.lt
Video
Tomas Masiulis šeštadienį debiutavo kaip pagrindinis Kauno „Žalgirio“ ekipos strategas. Jo vedamas LKL čempionas susitvarkė su „Jonavos“ klubu 87:78. Treneris po mačo aiškino, kad jautė tam tikrą jaudulį.
Daugiau nuotraukų (4)
„Darėme gynyboje klaidų, per treniruotes atrodėme solidžiau, – kalbėjo po mačo T.Masiulis. – Visada yra kažkoks jauduliukas. Neakcentuoju, kad čia buvo pirmosios rungtynės ar ką – jauduliukas visada yra. Jeigu jaudiniesi, reiškia tau rūpi. Aš taip galvoju.“
Į šias rungtynes neatvyko „Green White Boys“ sirgalių palaikymo grupė. ji prieš pat rungtynes pranešė, kad dėl nesutarimų su klubo administracija stabdo komandos palaikymą.
Paklausus T.Masiulio, ką jis galvoja apie sirgalių boikotą ir kaip ši konfliktą spręsti, treneris kalbėjo: „Tiek man kaip treneriui, tiek visai komandai sirgaliai yra labai svarbūs. Jie yra mūsų dalis, Jie parodė, kiek mums gali duoti. Tikimės, kad jie sugrįš. Žinome, kad klubas bendrauja su jais galvoju, kad vadovybė ras bendrą sprendimą.
Kiekvienas žaidėjas ir fanas mums yra labai reikalingas, tad norisi šį konfliktą išspręsti kuo greičiau.“
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisGreen White Boys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.