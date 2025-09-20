Apie sirgalių boikotą paklaustas T. Masiulis išreiškė viltį: nori kuo greitesnio konflikto sprendimo

„Darėme gynyboje klaidų, per treniruotes atrodėme solidžiau, – kalbėjo po mačo T.Masiulis. – Visada yra kažkoks jauduliukas. Neakcentuoju, kad čia buvo pirmosios rungtynės ar ką – jauduliukas visada yra. Jeigu jaudiniesi, reiškia tau rūpi. Aš taip galvoju.“
Į šias rungtynes neatvyko „Green White Boys“ sirgalių palaikymo grupė. ji prieš pat rungtynes pranešė, kad dėl nesutarimų su klubo administracija stabdo komandos palaikymą.
Paklausus T.Masiulio, ką jis galvoja apie sirgalių boikotą ir kaip ši konfliktą spręsti, treneris kalbėjo: „Tiek man kaip treneriui, tiek visai komandai sirgaliai yra labai svarbūs. Jie yra mūsų dalis, Jie parodė, kiek mums gali duoti. Tikimės, kad jie sugrįš. Žinome, kad klubas bendrauja su jais galvoju, kad vadovybė ras bendrą sprendimą.
Kiekvienas žaidėjas ir fanas mums yra labai reikalingas, tad norisi šį konfliktą išspręsti kuo greičiau.“
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisGreen White Boys
