Krepšinis
2025 m. rugsėjo 20 d. 18:43
Čempionų lygos atranka: „Juventus“ prieš „Karhu“
2025 m. rugsėjo 20 d. 18:43
Lrytas.lt
Transliacija
Šeštadienį startuoja FIBA Čempionų lygos atrankos pirmojo etapo kovos, o jose pasirodo ir Utenos „Juventus“. Mūsų šalies ekipa Suomijoje varžosi su Kauhajokio „Karhu“ klubu.
Šio mačo laimėtojas dėl kelialapio į pagrindines varžybas susikaus su Mursijos UCAM ir Liublino „PGE Start“ poros laimėtoju.
Utenos Juventus
FIBA Čempionų lyga