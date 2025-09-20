Į Lietuvą atvykęs Europos čempionas M. Lo: „Reikia tiesiog greitai adaptuotis“

Tik nusileidęs Lietuvoje, vokietis jau spėjo pajusti lietuvių šiltumą.
„Džiaugiuosi čia būdamas – dar oro uoste prie manęs prieidavo žmonės, prašydavo nusifotografuoti. Tai tik parodo, kokią meilę ši šalis jaučia krepšiniui, tad nekantrauju nuvykti į Kauną ir pamatyti to dar daugiau, tapti dalimi šios kultūros bei prestižinės „Žalgirio“ organizacijos“, – vos atvykęs kalbėjo legionierius.
Tai ne pirmas kartas, kai M.Lo dėl rinktinės prie komandos prisijungia vėliau, todėl pastarasis minėjo, kad svarbiausia greitai prisitaikyti.
„Reikia tiesiog greitai adaptuotis prie likusios komandos, trenerių štabo ir jų vizijos. Tokie sezonai, žaidžiant ir Eurolygoje, visada būna labai ilgi, todėl bandysiu greičiau adaptuotis, kad galėčiau kuo greičiau pilnai padėti komandai“, – ambicingai kalbėjo snaiperis.
Kviečiame įsijungti visą video ir išgirsti M.Lo kreipimąsi į fanus, o Kauno „Žalgiris“ jau šeštadienį 16.50 val. stos į pirmąją LKL kovą prieš Jonavos „Jonavą“.