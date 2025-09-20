Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Į Lietuvą atvykęs Europos čempionas M. Lo: „Reikia tiesiog greitai adaptuotis“

2025 m. rugsėjo 20 d. 11:58
Lrytas.lt
Sekmadienį Europos čempionu su Vokietijos rinktine tapęs Maodo Lo penktadienio popietę nusileido Vilniuje ir yra pasiruošęs prisijungti prie komandos. Žalgirietis į Lietuvą atvyko su šeima ir jau yra Kaune, tačiau šeštadienį prieš „Jonavą“ dar nežais.
Daugiau nuotraukų (2)
Tik nusileidęs Lietuvoje, vokietis jau spėjo pajusti lietuvių šiltumą.
„Džiaugiuosi čia būdamas – dar oro uoste prie manęs prieidavo žmonės, prašydavo nusifotografuoti. Tai tik parodo, kokią meilę ši šalis jaučia krepšiniui, tad nekantrauju nuvykti į Kauną ir pamatyti to dar daugiau, tapti dalimi šios kultūros bei prestižinės „Žalgirio“ organizacijos“, – vos atvykęs kalbėjo legionierius.
Tai ne pirmas kartas, kai M.Lo dėl rinktinės prie komandos prisijungia vėliau, todėl pastarasis minėjo, kad svarbiausia greitai prisitaikyti.
„Reikia tiesiog greitai adaptuotis prie likusios komandos, trenerių štabo ir jų vizijos. Tokie sezonai, žaidžiant ir Eurolygoje, visada būna labai ilgi, todėl bandysiu greičiau adaptuotis, kad galėčiau kuo greičiau pilnai padėti komandai“, – ambicingai kalbėjo snaiperis.
Kviečiame įsijungti visą video ir išgirsti M.Lo kreipimąsi į fanus, o Kauno „Žalgiris“ jau šeštadienį 16.50 val. stos į pirmąją LKL kovą prieš Jonavos „Jonavą“.
Maodo LoKauno Žalgiris

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.