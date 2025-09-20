Kauno „Žalgirio“ ištikimiausi sirgaliai stabdo palaikymą – priekaištauja dėl Ą. Tubelio atėjimo ir vertybių sunykimo

Šeštadienio popietė „Green White Boys“ laiške išdėstė savo poziciją, kodėl nutarta stabdyti žalgiriečių palaikymą.
„Green White Boys“ kuriam laikui stabdo pagrindinės Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos palaikymą, – skelbia sirgaliai. – Pastaruosius dvejus metus surasti vertybinius taškus tarp mūsų grupuotės ir krepšinio klubo organizacijos darosi vis sunkiau, tad šis sprendimas nėra vieno ar dviejų įvykių pasėkmė.
Mūsų ir šiuo metu už klubą atsakingų asmenų požiūris į „Žalgirio“ vardo svarbą, jo autentiškumą, jo įvaizdį kardinaliai skiriasi. Minėtuoju laikotarpiu organizacijos viduje priimami sprendimai, vidinė komunikacija, aiškaus vertybinio stuburo ir krypties neturėjimas yra pagrindinės mūsų sprendimo priežastys.
Norime pabrėžti, kad Ąžuolo Tubelio pasirašymas anaiptol nėra vienintelė šio protesto priežastis. Taip, esame prieš tai, kad šis žaidėjas atstovautų komandai, bet viskas mūsų akimis yra gerokai plačiau.
„Žalgiris“ negali būti tik apie pinigus, norą uždirbti, parduoti. Šiuo metu susidaro įspūdis, kad absoliučiai visi sprendimai klube priimami vertinant tik per finansiškai naudingą prizmę, pamirštant vertybes.
Jaučiame, kad į sirgalius žiūrima pirmiausia kaip į finansinį šaltinį, o ne kaip bendruomenės dalį, kuri kuria klubo identitetą. Suprantame, kad finansinis klubo stabilumas yra vienas iš svarbiausių prioritetų, tačiau mūsų akimis tai tėra priemonė stipresnės komandos surinkimui, o ne pagrindinis organizacijos tikslas.
Mūsų tikslas nėra pakenkti „Žalgirio“ vardui. Priešingai – norime, kad šis vardas ir toliau vienytų ir teiktų tik teigiamas emocijas. Mums šis vardas yra daugiau nei galimybė uždirbti, parduoti ar pasireklamuoti.
Viena iš pagrindinių GWB susikūrimo idėjų ir yra vienyti žmones, kurie turi tokį pat požiūrį į klubą, tad savo pozicijos išsakymą matome kaip pareigą. Su klubu vyksta dialogas. Jeigu pavyks rasti kompromisus, GWB sugrįš.“