Sportas Krepšinis

R. Jokubaitis užsivilko „Bayern“ marškinėlius ir prakalbo apie savo traumą: „Deja, negalėsiu žaisti“

2025 m. rugsėjo 20 d. 15:46
Lrytas.lt
Video
Lietuvos krepšinio rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis prabilo apie savo situaciją naujoje ekipoje – Miuncheno „Bayern“. Lietuvis kreipėsi į komandos sirgalius, papasakojęs apie traumą ir norą sugrįžti į aikštę.
Europos krepšinio čempionate sunkią traumą patyręs Lietuvos rinktinės įžaidėjas šiuo metu yra gydosi po atliktos kairiojo kelio raiščio operacijos. Manoma, kad lietuvis be krepšinio bus apie pusę metų, o po to pradės treniruotis.
24-erių mažeikiškis susižeidė Tamperėje, per rungtynes su Suomija, kai lietuviai pirmavo 62:50.
Šeštadienį „Bayern“ socialiniame tinkle pateikė R.Jokubaičio įrašą, kuriame lietuvis prisistatė ir pasakė apie savo situaciją su trauma.
„Sveiki visi, esu Rokas Jokubaitis. Norėčiau informuoti jus apie savo traumą. Sezonas prasideda jau kitą savaitę, bet, deja, negalėsiu žaisti dėl traumos. Tačiau nesijaudinkite – sugrįšiu stipresnis, jaučiuosi puikiai ir visi manimi labai rūpinasi. Iki!“, – optimistiškai kalbėjo lietuvis.
Praėjusiame sezone Tel Avivo „Maccabi“ žaidęs R.Jokubaitis šią vasarą su Bavarijos ekipa pasirašęs trejų metų kontraktą.
Rokas JokubaitisMiuncheno BayernEurobasket 2025

