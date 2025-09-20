Rungtynių pulsas: 3 įdomūs faktai apie sezono atidarymą tarp „Lietkabelio“ ir „Neptūno“

Nenado Čanako kariauna, praėjusį sezoną pasidabinusi bronzos medaliais, pirmajame reguliariojo sezono mače namuose priims Gedimino Petrausko vadovaujamą ir daug ambicijų šiemet turintį Klaipėdos „Neptūną“.
2024–2025m. sezone šios ekipos susitiko keturis kartus, iš kurių triskart aikštelę pakeltomis galvomis paliko panevėžiečiai, o rungtynės vidutiniškai baigdavosi beveik 10 taškų persvara, tačiau šeštadienį istorija jau bus rašoma iš naujo.
Belaukiant rungtynių, LKL.lt kviečia apžvelgti 3 įdomiausius artėjančios dvikovos faktus.
Draugiškų rungtynių maratonas
Abi komandos savo pasiruošimo sezonui metu sužaidė po penkerias rungtynes. Uostamiesčio krepšininkai jėgas išbandė tarptautiniame fronte ir prieš LKL, kurią remia Betsson, ekipas nežaidė. G. Petrausko auklėtiniai laimėjo pirmąsias dvi ikisezonines kovas prieš Rygos „VEF“ (86:80) ir Rimo Kurtinaičio Baku „Sabah“ (98:88). Tiesa, vėliau teko pripažinti Tautvydo Sabonio treniruojamos Londono „Lions“ pranašumą (58:68).
Pasiruošimą klaipėdiečiai užbaigė namuose rengdami tradicinę Vlado Garasto taurę, kurios pusfinalyje be didesnių problemų susitvarkė su Ventspilio krepšininkais (104:90), tačiau finale po įtemptos kovos ir pramesto lemiamo metimo pripažino Talino „Kalev/Cramo“ pranašumą (92:94), o trofėjus iškeliavo į Estiją. „Neptūnas“ V.Garasto taurę yra iškovojęs du kartus, o paskutinis triumfas buvo pasiektas 2019 m.
Savo ruožtu „Lietkabelis“ taip pat sužaidė penkis kontrolinius susitikimus, tačiau išsibandė ir vietiniame fronte – po įtemptų kovų pralaimėta Vilniaus „Rytui“ (77:78) ir Kauno „Žalgiriui“ (82:87), bet pasiekta pergalė prieš Kėdainių „Nevėžį – Paskolų klubą“ (87:63).
Pasiruošimą sezonui N. Čanako ekipa taip pat užbaigė namuose vykusiu turnyru – Raimundo Sargūno taure. Pastarojo pusfinalyje šeimininkai po inirtingos kovos sugebėjo žengti į finalą nugalėdami Voluntario „CSO“ (86:81), tačiau kaip ir klaipėdiečiai, finale suklupo prieš Londono „Lions“ (74:82), kurie savo turo Lietuvoje metu įveikė visas tris LKL, kurią remia Betsson, komandas, bet Londone nusileido „Žalgiriui“.
Iš Europos čempionato grįžę krepšininkai
Panevėžio ir Klaipėdos komandos savo atstovų Europos čempionate turėjo visose Baltijos šalių rinktinėse. „Neptūno“ naujokas Arnas Velička traukė į priekį Lietuvą, o pastarojo komandos draugas Rihardas Lomažas atstovavo Latvijai. Tuo tarpu į „Lietkabelį“ po dviejų sezonų pertraukos sugrįžęs Kristianas Kullamae vilkėjo Estijos marškinėlius.
Su A.Veličkos pasirodymu čempionate supažindinti tikriausiai nė nereikia – 10,6 taškų ir 5,4 rezultatyvių perdavimų vidurkis. Net ir žaidžiant Rokui Jokubaičiui, pastarasis grupės etape jau rinko solidžius skaičius, rinkdamas po kiek daugiau nei 8 taškus ir išskirstydamas po 4 perdavimus. O aštuntfinalyje prieš brolius latvius A. Velička ant savo pečių išnešė lietuvius į kitą etapą, surinkdamas galingą dvigubą dublį. Ketvirtfinalyje, nors ir nerinko tokių skaičių, gynėjas vis tiek buvo tarp naudingiausių Lietuvos žaidėjų.
Pastarojo komandos draugas R. Lomažas savo ruožtu grėsmingai atrodė jau nuo draugiškų rungtynių, o kokybišką žaidimą išlaikė ir viso čempionato metu, kurį užbaigė su 11,5 taškų, 3,5 atkovotų kamuolių ir 5,8 rezultatyvių perdavimų vidurkiu. Lemtingame mače prieš Lietuvą latvis netgi sužaidė geriausią savo susitikimą, baigdamas jį su 19 naudingumo balų ir keturiais pataikytais tritaškiais, tačiau to pergalei pasiekti neužteko.
Galiausiai, N. Čanako karys K. Kullamae buvo pagrindinis Estijos rinktinės lyderis, turėjęs aukščiausią taškų, naudingumo balų ir rezultatyvių perdavimų vidurkį visoje komandoje. Maža to, estas perimdavo ir po beveik vieną kamuolį per susitikimą, o iš toli atakavo taip pat solidžiai – 35 proc. taiklumas. Vis dėlto estams pavyko iškovoti tik vieną pergalę, o jų žygis Europos čempionate baigėsi grupės etape.
Vasaros darbai
Panevėžiečiai savo sudėtyje išsaugojo šešis praėjusio sezono žaidėjus: Dovį Bičkauskį, Nojų Kuliešą, Vytenį Lipkevičių, Paulių Danusevičių, Gabrielių Maldūną bei Danielių Lavrinovičių. Už ekipos vairo liko ir N. Čanakas, su komanda, be trumpo išvykimo į Turkiją, dirbantis jau nuo 2018 m.
Kalbant apie naujokus, net du legionieriai sugrįžo į „Lietkabelį“ po dviejų sezonų pertraukos. Tai puikūs bičiuliai Jamelas Morrisas ir K. Kullamae, buvę komandos lyderiais 2022–2023 m. sezone. Prie komandos prisijungė ir praėjusį sezoną Portugalijoje rungtyniavęs Trey‘us Drechselas, du sezonus Belgijoje praleidęs Lazaras Mutičius bei į Lietuvą grįžęs Augustine‘as Rubitas. Paskutinis komandos papildymas – tai praėjusio sezono NKL čempionas ir vos 20 metų perspektyvus jaunuolis Nojus Radžius.
Uostamiesčio komanda savo sudėtyje taip pat lieka su šešiais krepšininkais, žaisiančiais jau ne pirmą sezoną Klaipėdoje. Tarp jų: Mindaugas Girdžiūnas, Radvilas Kneižys, Kristupas Leščiauskas, Arnas Beručka, Zane‘as Watermanas ir praėjusio sezono dvigubų dublių karalius Martynas Pacevičius. Komanda pakeitė vyriausiąjį trenerį, kuriuo tapo keturis sezonus Kėdainiuose dirbęs G. Petrauskas, o kartu su juo iš „Nevėžio – Paskolų klubo“ atvyko ir Vitalijus Kozys.
Tarp komandos naujokų taip pat nestinga legionierių – iš Rygos „VEF“ atvyko Harrisonas Cleary, taip pat ir R. Lomažsas, rungtyniavęs Vokietijoje. Be jų, „Neptūną“ papildė G lygoje žaidęs Jordanas Tuckeris, į Lietuvą iš Rumunijos grįžtantis Donatas Tarolis, jau minėtas A. Velička bei Jamesas Karnikas, savo biografijoje turintis ne tik krepšininko, bet ir aktoriaus karjeros žymių.
Pirmąsias „Lietkabelio“ ir „Neptūno“ rungtynes stebėkite jau rytoj nuo 19 val. per BTV ir Telia Play.