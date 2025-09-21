Blankus buvusio NBA krepšininko C. Reddisho pasirodymas nesutrukdė „Šiauliams“ apkartinti „Gargždų“ arenos šventę

Dariui Songailai tai buvo debiutas kaip vyr. treneriui LKL.
Šiaulių komandos legionieriai gadino gerą gargždiškių startą ir persvėrė rezultatą – 16:8. Trey‘us Pulliamas ėmė mažinti deficitą (15:18), kol galiausiai Karolis Giedraitis lygino rezultatą – 18:18.
Apylygė kova tęsėsi toliau. Brandonas Horvathas suteikė persvarą šeimininkams (28:25), tiesa, atitrūkti labiau nepavyko. Dėl to po pusės rungtynių „Gargždai“ turėjo tik trapų pranašumą – 43:41.
Jalonas Pipkinsas ir Džiugas Slavinskas timptelėjo priekin savo ekipą (48:43), bet Marius Valinskas smeigė tritaškį su pražanga – 47:48. Danielis Baslykas tolimu šūviu rezultatą persvėrė (54:52), bet ir svečiams nepavyko perlaužti mačo savo naudai.
Liko ketvirtis, lygybė grįžo į rungtynes (69:69), nors Jordanas Brownas rinko svarbius taškus šiauliečiams – 75:73. Šiauliečiai bandė atitrūkti (80:75), baudas dar pridėjo D.Baslykas, o dvitaškis pastarojo metimas suteikė svečiams didžiausią turėtą persvarą – 84:76.
Liko 2 minutės, per kurias pergalės D.Songailos auklėtiniai nepaleido.
Skambiausias „Šiaulių“ papildymas NBA „Los Angeles Lakers“ ekipoje su LeBronu Jamesu dar praėjusiame sezone žaidęs Cameronas Reddishas per 16 minučių pelnė 7 taškus (3/6 metimų, 0/1 baudos), perėmė kamuolį, sykį klydo ir rinko 3 naudingumo balus.
Į priekį komandą tempė kiti legionieriai: Cameronas Hendersonas įmetė 22 taškus, Jordanas Brownas – 15 (11 atk. kam.).
Gargždiškių gretose labiausiai išsiskyrė Jalonas Pipkinas (23 tšk., 8/16 metimai).
„Gargždai“ neturėjo Pauliaus Petrilevičiaus ir Joshua Haginso.