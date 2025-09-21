Ištesėjo pažadą, kurį davė prieš mačą su Graikija

Turkijos rinktinės lyderis Alperenas Šengunas ištęsėjo duotą pažadą komandos draugui. „Houston Rockets“ ekipos narys rūbinėje pajuokavo su Ercanu Osmani, kad jeigu šis Europos čempionato pusfinalyje sustabdys lyderį Giannį Antetokounmpo ir pastarasis nepelnys daugiau kaip 20 taškų, jis nupirks E.Osmani brangų laikrodį.
Daugiau nuotraukų (1)
Savo pažadą A.Šengunas išpildė – Stambulo „Anadolu Efes“ puolėjas E.Osmani gavo prabangų „Rolex“ laikrodį.
Pusfinalyje turkai 94:68 sutriuškino graikus, o G.Antetokounmpo įmetė 12 taškų, kai turnyro vidurkis siekė 29,8 taško.