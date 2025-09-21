Lrytas Premium prenumerata tik
LKL sezono starte „Rytas“ neleido sukurti sensacijos „Nevėžiui“

2025 m. rugsėjo 21 d. 21:20
Pergalingai naują Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, sezoną pradėjo vicečempionas Vilniaus „Rytas“. Giedriaus Žibėno kariauna svečiuose 82:64 (23:21, 27:14, 17:16, 15:13) įveikė Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“.
Tolimais metimais rungtynes atidarę kėdainiečiai išsiveržė į priekį (12:7), bet Jerrickas Hardingas rezultatą persvėrė vilniečių naudai – 13:12.
Šeimininkai neleido „Rytui“ labiau atitrūkti, nors Artūras Gudaitis ir J.Hardingas ir rinko svarbius taškus – 28:22. Martyno Paliukėno dėka pranašumas pirmąsyk pasiekė dviženklę ribą (32:22) ir tik augo – 40:25.
„Ryto“ persvara po pertraukos tapo triuškinama (56:35), nors Tony Perkinsas ir realizavo kelias atakas – 44:60. „Nevėžio-Paskolų klubo“ deficitas tipo iki dešimties (51:61), tad G.Žibėnas reagavo, prašydamas pertraukėlės. Po jos taškų šeimininkai nebepelnė, o „Rytas“ padėtį stabilizavo – 67:51.
Vilniečiai jautėsi gana tvirtai (70:54) ir pergalę pasiekė be didesnių problemų.
Labiausiai prie pergalės prisidėjo Jerrickas Hardingas, pelnęs 24 taškus, atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus bei rinkęs 27 naudingumo balus. Antras pagal rezultatyvumą su 15 taškų buvo kapitonas Gytis Radzevičius.
Kėdainiečių gretose labiausiai išsiskyrė T.Perkinsas (20 tšk.) ir J.D.Muilas (14 tšk., 5 atk. kam.).
