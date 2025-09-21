Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Penkiolika įdomiausių LKL naujokų: kas iš NBA ar elito klubų, o kas atvyko iš universitetų ar NKL

2025 m. rugsėjo 21 d. 10:26
Lrytas Premium nariams
Devyni Lietuvos krepšinio lygos klubai naujo sezono pradžioje įregistravo 44 krepšininkus, kurie dar nėra žaidę LKL pirmenybėse. Tarp naujokų – ir garsūs užsieniečiai, į Lietuvą atvykę iš Eurolygos komandų, ir kitų šalių rinktinių žaidėjai, ir rezultatyviausi praėjusio sezono nacionalinių lygų krepšininkai, ir po studijų Šiaurės Amerikoje namo grįžę lietuviai, ir visai jauni Lietuvos krepšininkai, anksčiau rungtyniavę tik žemesnėse šalies lygose, ir tiesiai iš NBA į Lietuvą persikraustęs amerikietis, ir daug kitų įvairiausio lygio Europos lygose žaidusių legionierių iš JAV.
Daugiau nuotraukų (13)
Maodo LoNigelis Williamsas-GossasKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.