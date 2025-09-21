Penkiolika įdomiausių LKL naujokų: kas iš NBA ar elito klubų, o kas atvyko iš universitetų ar NKL
2025 m. rugsėjo 21 d. 10:26
Devyni Lietuvos krepšinio lygos klubai naujo sezono pradžioje įregistravo 44 krepšininkus, kurie dar nėra žaidę LKL pirmenybėse. Tarp naujokų – ir garsūs užsieniečiai, į Lietuvą atvykę iš Eurolygos komandų, ir kitų šalių rinktinių žaidėjai, ir rezultatyviausi praėjusio sezono nacionalinių lygų krepšininkai, ir po studijų Šiaurės Amerikoje namo grįžę lietuviai, ir visai jauni Lietuvos krepšininkai, anksčiau rungtyniavę tik žemesnėse šalies lygose, ir tiesiai iš NBA į Lietuvą persikraustęs amerikietis, ir daug kitų įvairiausio lygio Europos lygose žaidusių legionierių iš JAV.