Šaro „Fenervahce“ palaužė „Olimpia“

2025 m. rugsėjo 21 d. 20:48
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Eurolygos čempionė Stambulo „Fenerbahce“ ekipa kontrolinėse rungtynėse sekmadienį 73:69 (14:26, 25:12, 19:20, 15:11) nugalėjo Milano „Olimpia“ komandą.
Nugalėtojams Devonas Hallas ir Artūras Žagaras pelnė po 13 taškų, Bonzie Colsonas surinko 8 taškus. Milano ekipai Zachas LeDay’us įmetė 14 taškų, Lorenzo Brownas surinko 12, Joshas Nebo – 11 taškų.
Milano OlimpiaStambulo FenerbahceŠarūnas Jasikevičius

