Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Sportas
Krepšinis
2025 m. rugsėjo 21 d. 20:48
Šaro „Fenervahce“ palaužė „Olimpia“
2025 m. rugsėjo 21 d. 20:48
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Eurolygos čempionė Stambulo „Fenerbahce“ ekipa kontrolinėse rungtynėse sekmadienį 73:69 (14:26, 25:12, 19:20, 15:11) nugalėjo Milano „Olimpia“ komandą.
Daugiau nuotraukų (1)
Nugalėtojams Devonas Hallas ir Artūras Žagaras pelnė po 13 taškų, Bonzie Colsonas surinko 8 taškus. Milano ekipai Zachas LeDay’us įmetė 14 taškų, Lorenzo Brownas surinko 12, Joshas Nebo – 11 taškų.
Milano Olimpia
Stambulo Fenerbahce
Šarūnas Jasikevičius