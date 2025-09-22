„Juventus“ vadovas kandžiai kirto LKL vadovams

LKL pasidalino įrašu, kuriame surašytos antrojo turo datos, o ketvirtadienį Utenoje numatytos rungtynės tarp vietos „Juventus“ ir Kėdainių „Nėvėžio – Paskolų klubo“.
Tiesa, šiuo metu Utenos klubas dalyvauja atrankoje į FIBA Čempionų lygą ir pirmadienį susitinka su Mursijos UCAM ekipa.
Pergalės atveju uteniškiai lemiamas rungtynes žaistų trečiadienį – dieną prieš numatytą dvikovą nacionaliniame fronte.
Į tokį LKL tvarkaraštį kandžiai sureagavo „Juventus“ vadovas E. Skersis.
„Ačiū LKL, kurią remia kažkas, už tikėjimą mūsų klubo galimybėmis atrankoje. Visada smagu jausti jūsų, ypač vadovų, palaikymą!“, – po įrašu komentavo „Juventus
Eimantas SkersisUtenos JuventusFIBA Čempionų lyga
