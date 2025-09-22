„Lietkabelis“ pratęsė sutartį su generaliniu rėmėju „7bet“

Prieš kelerius metus prasidėjusi partnerystė su „7bet“ tęsiasi ir toliau, o ilgalaikis bendradarbiavimas ne tik rodo tarpusavio pasitikėjimą, bet ir reikšmingai prisideda prie klubo stabilaus augimo.
„Šiemet mūsų partnerystė su Panevėžio „Lietkabeliu“ pasiekia jubiliejinę penkerių metų ribą. Per šį laiką kartu iškovoti medaliai, sustiprintas klubo patikimumas ir matomumas. Vertiname bendradarbiavimą, kuris ne tik padeda siekti sportinių aukštumų, bet ir kuria bendruomenę bei vertybes, tokias kaip profesionalumas ir pasitikėjimas. Esu tikras, kad šis sezonas taps vienu iš įsimintiniausių“, – pratęsta sutartimi džiaugėsi „7bet“ generalinis direktorius Justinas Šliažas.
„Lietkabelio“ krepšinio klubo direktorius Jonas Mačiulis pabrėžė ilgametės partnerystės svarbą:
„Klubas labai vertina jau ilgamečiu tapusį bendradarbiavimą su vienu ryškiausių sporto pasaulio prekinių ženklų „7bet“, kuris padeda siekti aukščiausių rezultatų tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Nors dėl šalyje susiklosčiusios teisinės situacijos „7bet“ vardas nebėra naudojamas klubo pavadinime ir logotipe, bendrovė ir toliau labai reikšmingai prisideda prie to, kad galėtume siekti išsikeltų sportinių tikslų.“
„Lietkabelis“ jau rytoj (rugsėjo 23 d.) namuose priims „Jonavos“ komandą antrosiose sezono rungtynėse, kurias pristato „7bet“.