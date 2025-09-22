Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

„Real“ strategas paskirtas naujuoju Ispanijos rinktinės treneriu

2025 m. rugsėjo 22 d. 12:18
Lrytas.lt
Madrido „Real“ vyriausiasis treneris Chusas Mateo paskirtas naujuoju Ispanijos vyrų rinktinės treneriu.
Daugiau nuotraukų (1)
56-erių specialistas sudarė sutartį 4 metams.
Ch. Mateo Madrido komandą treniruoja nuo 2022 metų, o 2023 m. tapo Eurolygos čempionu.
Ispanijos rinktinę 2009–2012 ir 2015–2025 metais treniravo italas Sergio Scariolo, kuris su nacionaline komanda 4 kartus laimėjo Europos čempionatą ir kartą tapo pasaulio čempionu.
Taip pat S. Scariolo treniruojami ispanai yra iškovoję olimpinį sidabrą ir bronzą bei Europos čempionato bronzą.
Šiemet ispanai „Eurobasket 2025“ pasirodymą baigė jau grupių etape.
Chusas MateoIspanijos krepšinio taurėMadrido Real
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.