„Real“ strategas paskirtas naujuoju Ispanijos rinktinės treneriu

56-erių specialistas sudarė sutartį 4 metams.
Ch. Mateo Madrido komandą treniruoja nuo 2022 metų, o 2023 m. tapo Eurolygos čempionu.
Ispanijos rinktinę 2009–2012 ir 2015–2025 metais treniravo italas Sergio Scariolo, kuris su nacionaline komanda 4 kartus laimėjo Europos čempionatą ir kartą tapo pasaulio čempionu.
Taip pat S. Scariolo treniruojami ispanai yra iškovoję olimpinį sidabrą ir bronzą bei Europos čempionato bronzą.
Šiemet ispanai „Eurobasket 2025“ pasirodymą baigė jau grupių etape.
Chusas MateoIspanijos krepšinio taurėMadrido Real
Rodyti daugiau žymių