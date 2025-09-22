Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Buvęs „Wolves“ legionierius – NBA komandos treniruočių stovykloje

2025 m. rugsėjo 22 d. 20:55
Lrytas.lt
Praėjusius du sezonus Vilniaus „Wolves“ komandoje žaidęs Garrisonas Brooksas bandys savo laimę NBA.
26-erių aukštaūgis buvo įtrauktas į „New Orleans Pelicans“ komandos treniruočių stovyklos sudėtį.
Rugsėjo 2 dieną žurnalistas Chrisas Haynesas skelbė, kad klubas ir G.Brooksas pasiekė susitarimą. Kokia tai buvo sutartis, nebuvo detalizuota.
Praėjusį sezoną „Wolves“ gretose Europos taurėje amerikietis rinko po 7,4 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 8,9 naudingumo balo. Lietuvos krepšinio lygoje jo statistika buvo panaši – beveik 7 taškai, 4,6 atkovoto kamuolio ir 8,5 naudingumo balo per rungtynes.
„Pelicans“ treniruočių stovykla truks penkias dienas – nuo rugsėjo 24-osios iki rugsėjo 28-osios.
