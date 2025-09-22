Dubajaus komanda ketina pasirašyti buvusį Šaro žaidėją

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 22 d. 23:09
Dėl sunkios traumos ilgam iškritus Mouhammadou Jaiteh, „Dubai Basketball“ komanda ketina pasirašyti buvusį Šarūno Jasikevičiaus auklėtinį.
Kaip praneša SDNA žurnalistas Sotirios Vetakis, Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) komanda yra pažengusiose derybose su Sertaču Šanli, kuris praėjusius du sezonus žaidė Šaro treniruojamoje Stambulo „Fenerbahce“ komandoje.
Šią vasarą baigėsi turkų aukštaūgio pasirašytas dvejų metų kontraktas su „Fenerbahce“ ir jis šiuo metu yra laisvasis agentas.
Praėjusį sezoną S.Šanli Eurolygoje rinko po 5,5 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5,3 naudingumo balo.
M.Jaiteh per draugiškas ikisezonines rungtynes su Maskvos CSKA patyrė sunkią Achilo sausgyslės traumą. Šiuo metu komandoje tikri centrai yra tik du – Mfiondu Kabengele ir Kenanas Kamenjašas.
