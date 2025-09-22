G. Žibėnas atskleidė neaiškią komandos naujoko sveikatos būklę

Po rungtynių treneris pirmiausiai prakalbo apie tai, ką komandos naujokai galėjo išmokti iš sirgalių jau pirmose rungtynėse ir atskleidė, kodėl rungtynių pradžia buvo kiek sunkesnė.
„Sveikinimai komandai ir sirgaliams. Dirbu šeštus metus ir galvojau, kad sirgaliai jau negali nustebinti, bet jie ir vėl nustebino. Parodė komandos naujokams, kiek svarbios kiekvienos rungtynės.
Nesu nusivylęs nei vienu žaidėju, visi buvome rungtynių plane ir niekas nedarė mentalinių klaidų. Pirmajame gavome „nelaimėlių“ tritaškių. Dėl to jie pelnė 21 tašką, bet kitus kėlinius su tuo susitvarkėme ir baudos aikštelėje turėjome daugiau ūgio“, – kalbėjo G.Žibėnas.
Labiausiai prie pergalės prisidėjo komandos naujokas Jerrickas Hardingas, pelnęs 24 taškus, atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus bei rinkęs 27 naudingumo balus.
„Jis rodo lyderystę nuo pastangų, – teigė „Ryto“ treneris. – Tai matėme gynyboje, tai rodė ir Radzevičius. Kai pagrindiniai žaidėjai rodys pavyzdį, komanda eis ant sparnų. Jeigu jie poilsiaus, nieko gero nebus. Žinojome jo puolimo arsenalą ir reikia jį atskleisti. Varžovai irgi prisitaikys.“
Pirmose rungtynėse „Rytui“ nepadėjo Gytis Masiulis bei naujokas Jordanas Walkeris. Pasak trenerio, pastarojo būklė nėra visiškai aiški.
„G.Masiulis yra susirgęs ir kitame mače turėtų būti, o J.Walkerio situacija mažiau aiški. Jis pasijungs, kai bus 100 procentų pasiruošęs. Jis treniruojasi, bet visi žaidėjai rungtyniaus tik tada, kai bus pasiruošę“ – kalbėjo G.Žibėnas.
