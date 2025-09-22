Gargždų krepšinio klubas pasitinka 2025–26 m. sezoną su svarbia naujiena: prie komandos prisijungė „7bet“, tapdami finansiniu ir komunikaciniu partneriu

„Šiuolaikiniame sporte kiekviena diena – iššūkis. Norint augti ir kurti stiprią bendruomenę, reikia partnerių, kurie tiki mūsų vizija. Džiaugiamės, kad „7bet“ mato mūsų ambicijas ir kartu norės prisidėti prie Gargždų klubo kelio aukščiausiame lygyje.“ – sako Gargždų klubo direktorius Martynas Klevinis.
Savo ruožtu „7bet“ generalinis Justinas Šliažas pabrėžė, kad nauja partnerystė sutampa su įmonės jubiliejiniais penktaisiais metais sporte ir atspindi bendrą siekį kurti pridėtinę vertę:
„Šiemet „7bet“ pasitinka jubiliejinius penkerius metus aktyviai remiant Lietuvos sportą. Bendradarbiavimas su Gargždų klubu mums yra ypatingas – matome ambicingą komandą ir bendruomenę, siekiančią savo vietos krepšinio žemėlapyje. Didžiuojamės galėdami būti šios kelionės dalimi“, – teigė J.Šliažas.
„Gargždai“ jau šį sekmadienį (rugsėjo 21 d.) priims Šiaulių „Šiaulius“ pirmosiose sezono rungtynėse, kurias pristato „7bet“.