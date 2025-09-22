Lrytas Premium prenumerata tik
Izraelio Eurolygos komandose brangiausi apmokami buvę „Žalgirio“ gynėjai

2025 m. rugsėjo 22 d. 18:15
Lrytas.lt
Atskleistos Tel Avivo „Maccabi“ ir Tel Avivo „Hapoel“ komandų žaidėjų algos, o viršūnėje įsitaisę buvę Kauno „Žalgirio“ krepšininkai.
„Israel Hayom“ portalas atskleidė visų Izraelio komandų biudžetus.
„Maccabi“ komandoje daugiausiai susižers praėjusį sezoną Kaune žaidęs Lonnie Walkeris. Amerikietis gaus net 2,2 mln. JAV dolerių. 1,1 mln. JAV dolerių uždirbsiantis Jaylenas Hoardas bus antras brangiausias „Maccabi“ žaidėjas.
Visi kiti komandos krepšininkai uždirbs mažiau nei po milijoną. .J.Leafas ir Romanas Sorkinas uždirbs po 900 tūkst. Oshae Brissettas ir Jeffas Dowtinasgaus po 850 tūkst. Tamiras Blattas uždirbs 700 tūkst. JAV dolerių.
„Hapoel“ komandoje niekas pagal atlyginimą neprilygs Vasilije Micičiui, kuris gaus 6 mln. JAV dolerių. Elijah Bryantas susižers savo sąskaitą papildys 2,8 mln., Danas Oturu – 2,2 mln. JAV dolerių.
Virš milijono taip pat gaus Johnathanas Motley (1,5 mln.), Antonio Blakeney (1,4 mln.), Yamas Madaras ir Bruno Caboclo (po 1,2 mln.) bei Chrisas Jonesas su Collinu Malcolmu (po 1,1 mln.).
Tel Avivo MaccabiTel Avivo HapoelLonnie Walkeris
