Š. Jasikevičius pripažino vieno dalyko nesitikėjęs: „Tikrieji fanai pasirodo, kai komandai nesiseka“

Kalbėdamas su klubo televizija „FB TV“, Š.Jasikevičius akcentavo, kad ši vasara buvo sudėtinga tiek jam, tiek klubo generaliniam vadybininkui Derya Yannieriui.
„Paprastai sausio ir vasario mėnesiais subrandiname idėjas, kur turime patobulėti ir kuria kryptimi turime judėti. Turiu pripažinti, kad daug dalykų žaidėjų persikėlimo periode neįvyko taip, kaip mes norėjome. Praradome kelis savo žaidėjus, turėjome priimti sudėtingus sprendimus. Turiu būti atviras – nesitikėjau prarasti Nigelio [Hayeso-Daviso]“, – teigė treneris.
„Tiek man, tiek Derya Yannieriui ši vasara buvo labai sudėtinga, turėjome adaptuotis, – tesė Šaras. – Turėjome iš naujo planuoti. Manau, padarėme neblogą darbą. Man patinka žaidėjai, kuriuos pasirašėme, ypač turintys NBA patirties. Dabar turime būti kantrūs, kol jie adaptuosis prie europietiško gyvenimo ir krepšinio. Prireiks laiko, kol viskas pradės veikti.“
Šią vasarą „Fenerbahce“ pasirašė tris buvusius NBA žaidėjus – Taleną Hortoną-Tuckerį, Brandoną Bostoną ir Amrando Bacotą.
„Planą ir idėją turime sausio mėnesį, tačiau dalykai kartais nesusiklosto taip, kaip mums norisi, todėl turime daryti pokyčius. Mes NBA rinką sekame nuolat, stengiamės identifikuoti, kurie žaidėjai bus rinkoje metų bėgyje, – teigė Š.Jasikevičius. – Krepšinis dabar universalėja ir profesionalėja kiekvienais metais. Šiems žaidėjams reikia prisitaikyti prie komandos iki sezono pradžios ir adaptuotis prie to, ką mes norime daryti.“
Galiausiai Šaras turėjo žinutę ir „Fenerbahce“ klubo sirgaliams, kurie, yra laikoma, sudaro didžiausią fanų bazė Europoje.
„Fenerbahce“ bėgant metams visada buvo geri tiek komandai, tiek man. Tikrieji fanai pasirodo tada, kokį veidą jie rodo, kai komandai nesiseka. Kai komanda eina per sudėtingą periodą ar mačo metu turi sunkumų, fanai turi jausti komandą ir jai padėti. Mūsų fanai visada tai daro labai gerai. Kai komanda laimi, fanu būti yra lengva. Svarbiausia yra būti kartu, kai viskas sekasi ne taip gerai“, – sakė lietuvis.