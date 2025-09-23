„Eurobasket 2025“ karštligė Lietuvą skandino susidomėjimo jūroje

7 iš 10 šalies gyventojų žiūrėjo bent vienas turnyro rungtynes. Tūkstančiai sirgalių jas ne tik stebėjo per televizorių ar kompiuterį, bet ir aktyviai komentavo socialiniuose tinkluose.
Tai rodo „Inspired UM“ užsakymu KOG instituto atliktas tyrimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Gyventojų apklausa taip pat patvirtina, kad čempionato metu rodoma reklama yra itin efektyvi siekiant tikslinių auditorijų dėmesio, palankumo vienam ar kitam prekės ženklui.
Rungtynėse su Graikija – žiūrovų rekordas
Minėto tyrimo duomenimis, 71 proc. Lietuvos gyventojų (16–64 m.) žiūrėjo bent vienas „Eurobasket 2025“ rungtynes. Iš jų net 63 proc. sąmoningai skyrė tam laiko – sekė čempionatą ir domėjosi juo.
„Vadinasi, krepšinis išlieka labiausiai skirtingas gyventojų grupes vienijantis sporto renginys Lietuvoje“, – komentavo „Inspired UM“ projektų valdymo ir planavimo skyriaus vadovė Lina Dunauskaitė.
Jos teigimu, nors viešai kartais kalbama apie „arenų ir barų atmosferą“ per čempionatą, realybė yra kitokia.
„Tik nedidelė dalis gyventojų krepšinio rungtynes žiūrėjo baruose. Dauguma (apie 50 proc.) tai darė namuose su šeima, o 84 proc. rinkosi įprastą būdą – TV ekraną“, – įžvalgomis dalijosi L.Dunauskaitė.
Ji atkreipė dėmesį į dar vieną ženklą, kad krepšinio čempionatas buvo daugeliui svarbus įvykis. Tyrimo duomenimis, per 60 proc. lietuvių tiksliai įvardijo, per kurią televiziją buvo rodomos rungtynės – jų transliacijas žmonės sieja pirmiausia su TV3 ir Go3.
„Visas jas žiūrėjo daugiau nei pusė Lietuvos. O kiekvienos mūsų rinktinės rungtynės prie TV ekranų sutraukė apie 600 tūkst. žiūrovų. Žiūrimiausia buvo Lietuvos ir Graikijos dvikova. Ją matė rekordiškai daug – virš 700 tūkst. – lietuvių“, – pastebėjo „Inspired UM“ atstovė.
Reakcijos ir diskusijos – portaluose ir socialiniuose tinkluose
„Eurobasket 2025“ krepšinio čempionatas, panašu, peržengė ir TV ribas. Jis tapo plačia diskusijų tema internetinėje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.
Tik 25 proc. gyventojų apie turnyrą nei skaitė, nei girdėjo. Likę domėjosi krepšiniu ir sekė naujienas per naujienų portalus tokius kaip „Delfi.lt“, „Basketnews“ , „15min.lt“, „Lrytas“, „TV3.lt“ ir kt.
Be to, 17 proc. klausėsi tinkalaidžių apie čempionatą. Socialiniuose tinkluose aktyviai komentavo ar dalinosi apie 15 proc.
„Tai rodo, kad krepšinis nėra tik „žiūrėjimo turinys“ – jis tampa viešosios erdvės dalimi, apie jį kuriamas papildomas turinys, verda diskusijos, dalijamasi nuomonėmis“, – sako L.Dunauskaitė.
Reklamos poveikis per krepšinio čempionatą
„Eurobasket 25“ žiūrovų apklausa parodė, kad apie 30 proc. iš jų pastebėjo reklamą rungtynių metu. Dažniausiai minėti prekių ženklai – „Biovela“, „Elektrum“, „Vytautas“, „Topsport“. O pagrindinis transliacijų ir rinktinės rėmėjas „Biovela“ buvo teisingai atpažintas daugumos tyrimo dalyvių.
„Tokie rodikliai yra aukšti, ypač turint omeny, kad daugelis skeptiškai žiūri į reklamą. Tai reiškia, kad reklama sporto kontekste ne tik dažniau pamatoma, bet ir įsimenama.
Dar svarbiau – jos poveikis. Net 55 proc. lietuvių sako palankiau vertinantys prekės ženklus, kurie remia rinktinę ar krepšinį. Tai vienas iš retų atvejų, kai reklama sukelia emocinį pritarimą, o ne susierzinimą“, – apibendrino L.Dunauskaitė.
Tyrimas atliktas Inspired UM užsakymu KOG institutas 2025 m. rugsėjo 15–22 d. atliko reprezentatyvią Lietuvos interneto vartotojų apklausą.
- Metodas: CAWI (internetinė apklausa)
- Imtis (n): 400 respondentų
- Patikimumo lygmuo (CI): 95 proc.
- Standartinė paklaida (SD): 2,1 proc.