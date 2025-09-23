„Eurobasket 2025“ lygiu nusivylęs Š. Jasikevičius – išskyrė tik vienas rungtynes

Kalbėdamas su Eurolygos kanalu treneris iš Lietuvos teigė, jog jo netenkino žaidimo lygis.
„Manau, kad krepšinio kokybė turnyre nebuvo labai aukšta, – teigė Šaras. – Ypač, jeigu išbrauksime Turkijos ir Serbijos rungtynes grupių etape. Po Eurolygos man buvo sunku žiūrėti tokio lygio rungtynes.“
Visgi, strategas pareiškė, jog jo nuomonę, geriausiai žaidė ne čempionai vokiečiai.
„Turkija žaidė geriausią krepšinį čempionate. Mano nuomone, Turkija buvo geriausia turnyro komanda“, – kalbėjo Š. Jasikevičius.
Vokietijos rinktinė finale 88:83 įveikė Turkijos krepšininkus.
