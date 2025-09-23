Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

„Eurobasket 2025“ lygiu nusivylęs Š. Jasikevičius – išskyrė tik vienas rungtynes

2025 m. rugsėjo 23 d. 20:44
Lrytas.lt
Eurolygos čempionas ir Stambulo „Fenerbahce“ vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius išreiškė nusivylimą praūžusių „Eurobasket 2025“.
Daugiau nuotraukų (1)
Kalbėdamas su Eurolygos kanalu treneris iš Lietuvos teigė, jog jo netenkino žaidimo lygis.
„Manau, kad krepšinio kokybė turnyre nebuvo labai aukšta, – teigė Šaras. – Ypač, jeigu išbrauksime Turkijos ir Serbijos rungtynes grupių etape. Po Eurolygos man buvo sunku žiūrėti tokio lygio rungtynes.“
Visgi, strategas pareiškė, jog jo nuomonę, geriausiai žaidė ne čempionai vokiečiai.
„Turkija žaidė geriausią krepšinį čempionate. Mano nuomone, Turkija buvo geriausia turnyro komanda“, – kalbėjo Š. Jasikevičius.
Vokietijos rinktinė finale 88:83 įveikė Turkijos krepšininkus.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceTurkijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.