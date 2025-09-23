Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Golden State Warriors" galimai žais dar vienas S. Curry

San Fransisko „Warriors“ baigia rikiuoti sudėtį naujam sezonui ir tapo aišku, kad komandoje gali žaisti broliai Curry. Teigiama, kad prie Stepheno Curry galėtų prisijungti Sethas Curry, skelbia ESPN.
S. Curry praėjusį sezoną atstovavo NBA  „Charlotte Hornets“ klubui ir per 68 rungtynes rinko po 6,5 taško ir pataikė 45,6 proc. tritaškių.
NBA apžvalgininkas Marcas Steinas pranešė, jog lygoje yra „tvirtas lūkestis“, kad Sethas Curry galiausiai pasirašys sutartį su „Warriors“.
Stepheno Curry jaunesnysis brolis grįžtų į komandą, kurioje prasidėjo jo kelionė NBA – 2013-siais jis kaip nepašauktas naujokas pasirašė sutartį su „Warriors“, tačiau dar iki sezono pradžios buvo atleistas. 
Jis save bandė ir G lygoje, kol galiausiai įsitvirtino NBA, tiesa, leitė komandą po komandos.
Per savo karjerą S.Curry be Šarlotės ekipos atstovavo „Memphis Grizzlies“, „Cleveland Cavaliers“, „Phoenix Suns“, „Dallas Mavericks“, „Portland Trail Blazers“, „Philadelphia 76ers“ ir „Brooklyn Nets“ komandoms.
