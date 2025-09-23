Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

JAV žiniasklaidos gigantai J. Valančiūną geriausių žaidėjų sąraše šiemet mato aukščiau

2025 m. rugsėjo 23 d. 21:59
Lrytas.lt
JAV žiniasklaidos gigantas ESPN sudarė geriausių žaidėjų sąrašą, kuriame savo poziciją pagerino Jonas Valančiūnas.
ESPN šiemet aukštaūgiui iš Utenos skyrė 87-ąją vietą. Per šiame sąraše JV buvo reitinguotas 91-oje pozicijoje.
Praėjusiame sezone J. Valančiūnas rungtyniavo „Wahington Wizards“ ir „Sacramento Kings“ komandose, kuriose fiksavo 10,3 taško, 7,7 atkovoto kamuolio ir 2 rezultatyvių perdavimų vidurkius.
Šį sezoną lietuvis rungtyniaus „Denver Nuggets“ ekipoje.
Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis į pirmąjį šimtuką nepateko.
Praėjusiais metais ESPN Domantui Saboniui skyrė 29-ąją vietą. Pirmasis šių metų penkiasdešimtukas paaiškės vėliau.
